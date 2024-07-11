PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'a ağır fatura! Giovanni van Bronckhorst'un kararı sonrası Kartal'ın başı ağrıyacak...

Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un talplerini karşılayabilmek adına yoğun mesai harcayan Başkan Hasan Arat ve ekibi bir an önce kadroyu hazır hale getirmeyi hedefliyor. Asbaşkan Hüseyin Yücel'in de aktif olarak yer aldığı süreçte diğer yandan gönderilmesi gereken futbolcular da var. van Bronckhorst'un kadroya dahil etmediği isimlerin maliyetleri göz önüne alındığında siyah beyazlıları zor bir süreç bekliyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 22:26 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 22:27
Beşiktaş’a ağır fatura! Giovanni van Bronckhorst’un kararı sonrası Kartal’ın başı ağrıyacak...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzun süredir uzağında kaldığı şampiyonluğu bu sezon kazanmak isteyen Beşiktaş, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Avrupa'da da başarılı olma konusunda adımlarını atıyor. Kadrosunu şekillendiren Kartal'da gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Hem maliyet hem de kontenjan açısından yönetimi zor günler bekliyor. İşte detaylar...

Gedson FernandesGedson Fernandes

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Asbaşkan Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba antrenmanını takip etti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idmanda kondisyon ve taktik çalışıldı. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyorBeşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor

Slovenya'nın Maribor kentinde 20 Temmuz'a kadar kamp yapacak siyah-beyazlı ekip, Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ve Grazer AK (Avusturya) ile karşı karşıya gelecek.

Gabriel PaulistaGabriel Paulista

Yeni sezonda şampiyon olmak için kolları sıvayan Beşiktaş, ilk transferini stoper mevksine yaptı. Kartal, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista'yı kadrosun kattı.

Kısa bir süre bu kez 10 numara bombası patladı. Benfica ile kontratı sona erdikten sonra Lizbon ekibinden ayrılan Rafa Silva ile de el sıkışıldı. Böylelikle iki dünya yıldızı kadroya dahil edilmiş oldu.

Ciro ImmobileCiro Immobile

Yönetim forvet konusunda ise Ciro Immobile ile söz kesti. İtalyan ekibi Lazio'nun ayrılmasına ilk etapta izin vermediği ancak sonrasında inadını kırdığı sürecin artından golcü futbolcunun da siyah beyazlı formayı giymesine kesin gözle bakılıyor.

Alex Oxlade-ChamberlainAlex Oxlade-Chamberlain

Slovenya kampına giden Beşiktaş'ta kadroya Amartey, Rebic, Chamberlain, Tayfur Bingöl ve Montero dahil edilmemişti.

Ante RebicAnte Rebic

Yolların ayrılması beklenen beş futbolcu yüksek bedelli kontratlara sahip. Özellikle Amartey, Rebic ve Chamberlain'in geldiği dönem kazanacakları ücret çok konuşulmuştu.

2.8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Geride kalan sezonda Beşiktaş'a imza atan Ante Rebic, siyah beyazlılardan garanti ücret olarak 2.5 milyon euro kazanıyor. 280 bin euro da imza parası alıyor. Toplamdaki garanti ücreti 2.8 milyon euro civarında. Ayrıca müsabakalarda yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenmeye devam ediyor.

TALİBİ YOK

Hırvat futbolcunun hayal kırıklığı yaratan performansı sonrasında yollar ayrılmak isteniyor. Milan'dan alınan Rebic için şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Yıllık ücretini karşılayacak bir takım bulmak da şu an zor gibi gözüküyor.

Daniel AmarteyDaniel Amartey

AMARTEY DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Beşiktaş'ın Şenol Güneş ve Ahmet Nur Çebi döneminde kadrosuna kattığı Daniel Amartey de performansı sonrasında gözden düştü. Leicester City'den ayrıldıktan sonra 2 milyon euro civarında maaşla kadroya katılan Ganalıya kulüp bulması söylendi. Ancak onun da maaşı Rebic gibi yüksek. Teklif gelirse kolaylık sağlanacak.

CHAMBERLAIN DE GİDECEK

İngiltere'deki kariyerinde yaşadığı ağır sakatlıkların ardından ilk kez yurt dışına çıkarak Beşiktaş'a imza atan Alex Oxlade-Chamberlain de Slovenya kampına dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET ALACAK

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain, kontratının kalan süresinde tam 5 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca kendisine imza parası olarak verilen 1.5 milyon euronun da ödenmeyen bölümleri varsa bunları da kazanacak. Yönetim mali yükü hafifletmeye çalışıyor.

Javi MonteroJavi Montero

MONTERO VE TAYFUR'DA SORUN YOK GİBİ

Beşiktaş'ın kampa götürmediği diğer isimler Montero ve Tayfur için ise kulüp bulmaları kolay gibi gözüküyor. Özellikle yerli oyuncuların yeni kuralla daha fazla değer bulması Tayfur'u ön plana çıkarıyor. Montero içinse yine kiralık gideceği bir kulüp bulunacak veya 1 yılı kalan sözleşmesi feshedilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler Başkan Erdoğan’da! NATO-Ukrayna Toplantısı başlıyor | Liderle peş peşe kritik temaslar
Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den flaş tarihi konferans açıklaması
Türk Telekom
Suriye’den Şam’a gideceğiz Esad’la görüşeceğiz diyen CHP’ye yalanlama | CHP’den ’pürüz çıktı’ itirafı
Galatasaray’dan orta sahaya çifte hamle! Okan Buruk isimlerini verdi yönetim transferde bombaları patlatmak istiyor!
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek
CHP’de 50 vekil kavgası! Tanju Özcan’ın çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkardı: Cenazeme gelme
TÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turan’dan kayyum skandalı
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı! Yıl yıl hedefleri açıkladı
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar! Kara para aklamak için öğrencileri de kullandılar! Gizli tanıktan şok ifade: Diğer fenomenler de var
Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme | Neslim Güngen’in para kasası Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi çıktı
Beşiktaş’ın yeni transferi bu akşam İstanbul’da! İmzalar atılıyor... Kartal yine yüksekten uçacak
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
SON DAKİKA