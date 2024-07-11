Beşiktaş’a ağır fatura! Giovanni van Bronckhorst’un kararı sonrası Kartal’ın başı ağrıyacak...

2.8 MİLYON EURO KAZANIYOR Geride kalan sezonda Beşiktaş'a imza atan Ante Rebic, siyah beyazlılardan garanti ücret olarak 2.5 milyon euro kazanıyor. 280 bin euro da imza parası alıyor. Toplamdaki garanti ücreti 2.8 milyon euro civarında. Ayrıca müsabakalarda yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenmeye devam ediyor.

TALİBİ YOK Hırvat futbolcunun hayal kırıklığı yaratan performansı sonrasında yollar ayrılmak isteniyor. Milan'dan alınan Rebic için şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Yıllık ücretini karşılayacak bir takım bulmak da şu an zor gibi gözüküyor.

Daniel Amartey AMARTEY DE BEKLENENİ VEREMEDİ Beşiktaş'ın Şenol Güneş ve Ahmet Nur Çebi döneminde kadrosuna kattığı Daniel Amartey de performansı sonrasında gözden düştü. Leicester City'den ayrıldıktan sonra 2 milyon euro civarında maaşla kadroya katılan Ganalıya kulüp bulması söylendi. Ancak onun da maaşı Rebic gibi yüksek. Teklif gelirse kolaylık sağlanacak.

CHAMBERLAIN DE GİDECEK İngiltere'deki kariyerinde yaşadığı ağır sakatlıkların ardından ilk kez yurt dışına çıkarak Beşiktaş'a imza atan Alex Oxlade-Chamberlain de Slovenya kampına dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.