Galatasaray’da Kaan Ayhan depremi!

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Kaan Ayhan telaşı yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Kaan Ayhan telaşı yaşanıyor.
Başarılı oyuncu, EURO 2024'te milli formayı giyince ameliyat tarihi de ertelenmişti. Lig biter bitmez ameliyat olması planlanan Kaan, Avrupa Şampiyonası'nda oynayınca hesaplar tutmadı.
Türkiye, kupaya çeyrek finalde veda ederken, ligden sonra EURO 2024'te de pek çok maça iğne ile çıkan 29 yaşındaki oyuncunun ameliyat zamanı geldi.
3-4 AYI BULABİLİR
Yeni Asır'ın haberine göre, kısa bir tatil yapacak olan olan Kaan'ın tahminen temmuz ayının üçüncü çeyreğinde ameliyat olması planlanıyor.
Kulüp doktorlarının planlamasına göre Kaan'ın ameliyat sonrası rehabilitasyon süresi ise 3-4 ayı bulacak.
BURUK'UN ZOR KARARI
Böyle bir durumda Kaan Ayhan'ın en yakın sahalara dönüş tarihi kasım-aralık olarak tahmin ediliyor.
Eğer bu gerçekleşirse teknik direktör Okan Buruk, Kaan Ayhan'ın adını Şampiyonlar Ligi grup maçları için UEFA'ya bildirmeyecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇABİLİR
Kaan Ayhan planlandığı gibi bu ay sonunda ameliyat olursa, lisansının askıya alınması gündeme gelecek.
Böyle bir durumda Kaan, takımını Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında da yalnız bırakabilir.
Son kararı Okan Buruk ile oyuncunun kendisi verecek.