Galatasaray’da Kaan Ayhan depremi!

3-4 AYI BULABİLİR Yeni Asır'ın haberine göre, kısa bir tatil yapacak olan olan Kaan'ın tahminen temmuz ayının üçüncü çeyreğinde ameliyat olması planlanıyor.

Kulüp doktorlarının planlamasına göre Kaan'ın ameliyat sonrası rehabilitasyon süresi ise 3-4 ayı bulacak.

BURUK'UN ZOR KARARI Böyle bir durumda Kaan Ayhan'ın en yakın sahalara dönüş tarihi kasım-aralık olarak tahmin ediliyor.

Eğer bu gerçekleşirse teknik direktör Okan Buruk, Kaan Ayhan'ın adını Şampiyonlar Ligi grup maçları için UEFA'ya bildirmeyecek.