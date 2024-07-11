Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...

Youssef En-Nesyri
EN-NESYRI'DE SORUN
Kanarya'nın forvet için tercihi ise Youssef En-Nesyri oldu. Faslı futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, Sevilla ile el sıkıştı. Ancak yıldız golcüyü henüz ikna edemedi.
Youssef En-Nesyri
Yetenekleri ve golcülüğü ile ön plana çıkmayı başaran En-Nesyri, Fenerbahçe'ye gitme konusunda sıcak bir tutum içerisindeydi ancak tüm dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı.
Youssef En-Nesyri
Transferle yakından ilgilenen İtalyan medyası, Suudi Arabistan temsilcilerinden Al-Qadsiah FC'nin En-Nesyri'yi istediğini yazdı.
Youssef En-Nesyri
Ayrıca En-Nesyri'ye de 14 milyon euroluk maaşı ödemeyi kabul ettiği dile getirildi. Bu gelişme üzerine yönetim ve Jose Mourinho'nun tadı kaçtı. Ancak temaslar devam ediyor. Faslı futbolcuya Şampiyonlar Ligi kozu sunularak Avrupa futbolunda yeni bir sıçrayış yapabilmesi başta olmak üzere pek çok konuda önemli referanslar veriliyor.
PRO LİG'E BU SEZON YÜKSELDİLER
Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferindeki rakibi Al-Qadsiah FC, geçen sezonu Suudi Arabistan 1. ligini şampiyon tamamlayarak Pro Lig'e yükseldi. Önümüzdeki sezondan itibaren ülkenin en üst seviyesindeki organizasyonunda mücadele edecek.