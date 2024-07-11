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Transfer bitti derken Fenerbahçe'nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...

Yeni sezona Avusturya'da hazlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi öne elemelerine kısa bir süre kala kadrosuna katmak istediği oyuncular için görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim sıkı pazarlarıklar içerisinde olduğu kulüpler ve menajerlerle bir an önce anlaşmak amacında. Diğer yandan transferi neredeyse kesin olarak değerlendirilen bir futbolcu hakkındaki gelişme tüm keyifleri kaçırdı. Jose Mourinho'nun ısrarla istediği yıldız isim için gelen tekif sonrası sürecin seyri değişebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 17:25 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 17:32
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...

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Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek şampiyonluk için büyük bir adım atan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertlilerin kadrosuna katacağı yıldızlar ile ilgili olarak heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yönetim de gerçekleştirdiği pazarlıkların ardından artık yabancı bombalarını patlatmak amacında ancak gelen bir haber keyifleri kaçırdı. İşte detaylar...

Sebastian SzymanskiSebastian Szymanski

Yeni sezon Avusturya'da hazırlanan Fenerbahçe, Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibi ile oynadığı mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı. Merkur Arena'daki karşılaşmada Split'in golünü 85. dakikada Bruna Durdov attı.

Edin DzekoEdin Dzeko

Fenerbahçe, Avusturya kampında bir hazırlık maçı daha oynayacak. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile karşılaşacak.

Levent MercanLevent Mercan

Fenerbahçe bir yandan yeni sezon hazırlıklarına devam ederken diğer yandan da transferde yoğun mesai harcıyor. Takıma katılan ilk iki isim savunma hattına yapılan takviyelerdi. Önce Levent Mercan ardından da Çağlar Söyüncü'nün bonservisleri alındı.

Jose MourinhoJose Mourinho

Takımın hücum hattındak eksilmesi üzerine harekete geçen Jose Mourinho yönetime geniş bir liste verdi. Başkan Ali Koç ve ekibi de çok sayıda isimle görüşmelere başladı.

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

Sol kanat için Allan Saint-Maximin'in sarı lacivertli formayı giymesine kesin gözle bakılıyor. Fransız kanat oyuncusunun Suudi Arabistan'daki yaşamdan lige kadar çok sayıda konuda sorun yaşaması üzerine ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

SAINT-MAXIMIN'DEN FEDAKARLIK

Daha önce Ligue 1 ve Premier Lig tecrübeleri bulunan Allan Saint-Maximin için devreye giren Kanarya, oyuncuyla anlaşma sağlamayı başardı. Hatta Saint-Maximin alacakları ve maaşlarından da feragat etmeyi olumlu karşıladı.

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

Ezgjan Alioski'yi kiralama sürecinde Al-Ahli ile ikili ilişkiler kuran Fenerbahçe yönetimi, Cidde temsilcisiyle masaya oturdu. Tarafların kısa sürede anlaşmaya varması ve transferin açıklanması bekleniyor.

Youssef En-NesyriYoussef En-Nesyri

EN-NESYRI'DE SORUN

Kanarya'nın forvet için tercihi ise Youssef En-Nesyri oldu. Faslı futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, Sevilla ile el sıkıştı. Ancak yıldız golcüyü henüz ikna edemedi.

Youssef En-NesyriYoussef En-Nesyri

Yetenekleri ve golcülüğü ile ön plana çıkmayı başaran En-Nesyri, Fenerbahçe'ye gitme konusunda sıcak bir tutum içerisindeydi ancak tüm dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı.

Youssef En-NesyriYoussef En-Nesyri

Transferle yakından ilgilenen İtalyan medyası, Suudi Arabistan temsilcilerinden Al-Qadsiah FC'nin En-Nesyri'yi istediğini yazdı.

Youssef En-NesyriYoussef En-Nesyri

Ayrıca En-Nesyri'ye de 14 milyon euroluk maaşı ödemeyi kabul ettiği dile getirildi. Bu gelişme üzerine yönetim ve Jose Mourinho'nun tadı kaçtı. Ancak temaslar devam ediyor. Faslı futbolcuya Şampiyonlar Ligi kozu sunularak Avrupa futbolunda yeni bir sıçrayış yapabilmesi başta olmak üzere pek çok konuda önemli referanslar veriliyor.

PRO LİG'E BU SEZON YÜKSELDİLER

Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferindeki rakibi Al-Qadsiah FC, geçen sezonu Suudi Arabistan 1. ligini şampiyon tamamlayarak Pro Lig'e yükseldi. Önümüzdeki sezondan itibaren ülkenin en üst seviyesindeki organizasyonunda mücadele edecek.

Mbaye DiagneMbaye Diagne

DIAGNE FORMA GİYİYOR

Suudi temsilcisinin kadrosunda daha önce ülkemizde forma giyen Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük formaları giyen Mbaye Diagne de oynuyor. Senegalli futbolcu geride kalan sezonu 33 maçta 26 gol atarak tamamladı.

Koen CasteelsKoen Casteels

YILDIZLARI TOPLADILAR

Al-Qadsiah FC yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Real Madrid'den Nacho Fernandez, Cagliari'den Nahitan Nandez ve Wolfsburg'den Koen Casteels bedelsiz olarak kadroya dahil edildi. America MX'ten Julian Quinones için de 14 milyon euro bonservis ödendi.

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