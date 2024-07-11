Son 2 sezonda şampiyonluk yaşayamadığı gibi zirve yarışından da uzak kalan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın 2021-2022 sezonundaki gibi yeni oyuncuların büyük çoğunluğunun kampa yetiştirilmesi konusunda başarılı olan yönetim takviyelerine yenilerini eklemeyi hedefliyor. İşte detaylar...
Trabzonspor 2024-2025 sezonundaki ilk maçında Szeged Csanad'ı 2-1 yendi
FIRTINA GALİP
Trabzonspor, Macaristan kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın İkinci Lig ekibi Szeged Csanad takımını 2-1 yendi. 17. dakikada Macar ekibi, Borvetö'nün kafa şutunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1. İkinci yarıda Abdullah Avcı, tamamen farklı 11'i sahaya sürdü. 83'te Eren Elmalı'nın soldan yerden pasında, ceza alanı içinde Umut Bozok affetmedi: 1-1. 90+1. dakikada Cihan sağ kanattan topu çok hızlı taşıdı, Trezeteguet'ye çıkardı. Mısırlı sol kanat skoru belirledi: 2-1
Abdullah Avcı
EN KEYİF ALDIĞI SENE
Teknik Direktör Abdullah Avcı, kamp yaptıkları otelde basın mensuplarıyla buluştu. Avcı, en keyif aldığı kamp ortamının bu sezon olduğunu söyleyerek. çok iyi çalışma ortamı yakaladıklarını dile getirip; "Hava şartlarının bize olumsuz tarafı yok. Sadece saatleri değiştirdik. Çalışmalarımızda en ufak bir değiştirme, aksaklık yok. Zaten hazırlıklarının üçüncü haftasındayız. Trabzon 1 hafta, burada üçüncü haftadayız, dördüncü hafta da müsabaka haftası oluyor zaten. Onun için şu ana kadar planların hepsini hem savunmayı hem hücumu ayrı ayrı uyguluyoruz. Şu anda benim için çok keyifli bir kamp dönemi. Enerjisi iyi bir grup. Teknik ekip de öyle. Borna (Barisic) geldi, Orsic eski takım arkadaşı, Edin orada aynı hemşerisi öteki tarafta, hepsi bir arada oturuyor. Ozan geldi Eren'le milli takımda beraber. Herkesin daha öncesinden birbiriyle bağlantısı var. Altyapıdan gelen çocuklar zaten sene içerisinde bizimle temas halindeler ve gelip gidiyorlar, bir sıkıntı yok." dedi.