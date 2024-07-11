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Trabzonspor'da hedef 10 transfer! Şampiyonluk kadrosu için taarruz sürüyor... İşte gündemdeki isimler

Yeni sezonun hazırlıklarına Macaristan'da devam eden Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bordo mavililer kadrosuna kattığı 6 oyuncunun ardından ilk etapta 4 futbolcuyu daha listeye eklemek istiyor. Eksik bölgelere takviye yapılmasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı da görüşlerini bildirdi ve beğendiği isimleri iletti. Temaslarını hızlandıran yönetimin hedefi UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki ilk maça kadar transferleri yetiştirebilmek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 18:28 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 18:30
Trabzonspor’da hedef 10 transfer! Şampiyonluk kadrosu için taarruz sürüyor... İşte gündemdeki isimler

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Son 2 sezonda şampiyonluk yaşayamadığı gibi zirve yarışından da uzak kalan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın 2021-2022 sezonundaki gibi yeni oyuncuların büyük çoğunluğunun kampa yetiştirilmesi konusunda başarılı olan yönetim takviyelerine yenilerini eklemeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor 2024-2025 sezonundaki ilk maçında Szeged Csanad'ı 2-1 yendiTrabzonspor 2024-2025 sezonundaki ilk maçında Szeged Csanad'ı 2-1 yendi

FIRTINA GALİP

Trabzonspor, Macaristan kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın İkinci Lig ekibi Szeged Csanad takımını 2-1 yendi. 17. dakikada Macar ekibi, Borvetö'nün kafa şutunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1. İkinci yarıda Abdullah Avcı, tamamen farklı 11'i sahaya sürdü. 83'te Eren Elmalı'nın soldan yerden pasında, ceza alanı içinde Umut Bozok affetmedi: 1-1. 90+1. dakikada Cihan sağ kanattan topu çok hızlı taşıdı, Trezeteguet'ye çıkardı. Mısırlı sol kanat skoru belirledi: 2-1

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

EN KEYİF ALDIĞI SENE

Teknik Direktör Abdullah Avcı, kamp yaptıkları otelde basın mensuplarıyla buluştu. Avcı, en keyif aldığı kamp ortamının bu sezon olduğunu söyleyerek. çok iyi çalışma ortamı yakaladıklarını dile getirip; "Hava şartlarının bize olumsuz tarafı yok. Sadece saatleri değiştirdik. Çalışmalarımızda en ufak bir değiştirme, aksaklık yok. Zaten hazırlıklarının üçüncü haftasındayız. Trabzon 1 hafta, burada üçüncü haftadayız, dördüncü hafta da müsabaka haftası oluyor zaten. Onun için şu ana kadar planların hepsini hem savunmayı hem hücumu ayrı ayrı uyguluyoruz. Şu anda benim için çok keyifli bir kamp dönemi. Enerjisi iyi bir grup. Teknik ekip de öyle. Borna (Barisic) geldi, Orsic eski takım arkadaşı, Edin orada aynı hemşerisi öteki tarafta, hepsi bir arada oturuyor. Ozan geldi Eren'le milli takımda beraber. Herkesin daha öncesinden birbiriyle bağlantısı var. Altyapıdan gelen çocuklar zaten sene içerisinde bizimle temas halindeler ve gelip gidiyorlar, bir sıkıntı yok." dedi.

Avcı şunları söyledi;

"Hesaplamalarımız onun üzerine. Bu her oyuncuyu hazır tutar, forma şansı verir. Bir genç oyuncu sana gelmeye kalktığında önünde marka değeri bir oyuncu olduğunda yüksek bir oyuncu olduğunda kaygısı olabilir ki böyle oldu da. Onun için rekabet güzeldir. Planlamayı da ona göre yapacaksın. Rotasyonları çok daha rahat yapabilirsin, sakatlanma riskini aza düşürebilirsin. Kolay değil haftada 3 maç oynamak. Edin Visca 33 yaşında sprinter bir oyuncu. Sen 3 tane maça sokarsan üst üste 7 günde ama onun alternatifi veya onun rekabette olduğu oyuncunun performansı balansta dengeyi sağlar ve iyi olur. UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları hazırlık maçı planlaması gibi oldu."

"Forvet, stoper ve orta saha mevkilerinde transfer çalışmamız var. Yerli havuzu dar biliyorsunuz ona da bakıyoruz. Kolay da olmuyor, yabancı da sayısal durumun netlik kazanması gerekiyor. Mevcuttan çıkan olacak. Şu an itibarıyla 12 yabancı oyuncu burada bulunan. Yani dolu gibisin şu an itibarıyla. Dışardakiler hariç, buradan giden olabilir, yerine gelen olabilir, öyle değerlendireceğiz. Yabancı da bakıyoruz yerli de bakıyoruz. Kolay olmuyor. Mevcuttan belki çıkıp o açığı bir tanesi kapatırsa 2 oyuncu alırız. O dönemi biraz daha kamp dönemi biraz belirliyor şu an itibarıyla hazırlık maçları belirliyor. Bir tane böyle yerli oyuncu kazanabilir miyiz, gençlerden birisi pat diye oynar mı? Öyle heyecanımız, beklentimiz var işin açıkçası. Böyle adım atanlar da var. Umarım öyle olursa tasarruf açısından da iyi olur. Pasaportla uğraşmazsın yerli pasaportun olur, o açıdan çok önemli."

"Türkiye'de ve Trabzonspor'da bir gerçek var. Trabzonspor'un son 3 santraforu baş oyuncusu ve hepsi faydalı oldu bu ligde. 15'er tane ortalama goller... Cornelius, Onuachu ve Sörloth, bizim ligimize de uygun profil bunlar. Tabii bu konuda beklerin Thomas gibi Edin gibi ise kenar oyuncuların çok faydalı oluyor. O profilden devam etmeyi düşünüyoruz santrafor olarak. Bu Onuachu mu olur onu bilmiyorum. Parası ekonomisi, değerlendirilir. Onuachu sayısal olarak istatistik olarak başarılı oldu. Baktığında geldiğinde hazır değildi sezon başı yaşanmış, Afrika Kupası'nda bir ay yoktu, sakatlığında yoktu ona rağmen baktığında 15 gol attı."

Denis DragusDenis Dragus

"Bazı oyuncular vardır kullanışlı oyuncular. Draguş ön tarafın üçünde de oynuyor. Üçünde de kullanabileceğin, 4-4-2'de kullanabileceğin, 2'de kullanabileceğin, tekte kullanabileceğin, hem sağda hem solda kullanabileceğin bir oyuncu. Alırken öyle düşündük. 12'sinde Draguş geliyor. Nikahı vardı. Meunier'in sakatlığı, tedavisi vardı. 18 Temmuz akşamı Trabzon'da yeniden hazırlıklarına başlayacağız. Takımdan ayrılacak oyuncular transfer durumlarına göre netleşecek."

Anthony NwakaemeAnthony Nwakaeme

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bugüne kadar kadrosuna Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Cihan Çanak, Borna Barisic, John David Lundstram ve Ozan Tufan'ı katan bordo mavililerde yeni takviyeler de gündemde.

Ebere Paul OnuachuEbere Paul Onuachu

Teknik Direktör Abdullah Avcı öncelikle forvet konusunun halledilmesini istiyor. Geride kalan sezonda Onuachu'dan birçok kez faydalanan deneyimli teknik direktör elinin rahatlamasını ve saha içinde çok daha güçlü olmayı hedefliyor.

Southampton ile yaptığı görüşmelerden henüz istediği sonucu elde edemeyen Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun bonservisinin alınması konuunda girişimler sürüyor. İngiliz ekibinin inadı halen kırılamadı ancak Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi sabırlı bir şekilde süreci yürütüyor.

Ayrıca transfer sürecinde Süper Lig'e yeni yükselen Göztepe'ye verilecek futbolcular konusunda da görüşmeler sağlanıyor. Eğer ortak zeminde buluşulursa Onauchu imza atacak. Nijeryalı futbolcu da kariyerini bordo mavili ekipte sürdürmeyi istiyor.

NWAKAEME'DEN MÜJDE

Trabzonspor'a 2 yıllık aranın ardından geri dönen Anthony Nwakaeme, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Onuachu'nun kulübü çok istediğini dile getiren Nwakaeme, "Onuachu harika bir insan harika biri. Çok da iyi bir oyuncu. İzlediğim maçlarda çok iyi goller attığını gördüm. Onun doğum günü vesilesiyle bir araya geldik. Beni davet etmişti. Bende onun doğum gününe katılmıştım. Doğum günüde Trabzon'dan Trabzonspor'dan bahsettik. Trabzon'u Trabzonspor'u ne kadar sevdiğinden bahsetti. Bende ona futbol oynamak istiyorsan eğer Trabzon senin için en doğru yer demiştim. Çünkü Trabzon deyince aklıma gelen ilk şey futbol oluyor. Dolayısıyla oda ne kadar geri dönmek istediğinden bahsetti. Ne kadar burada olmak istediğinden bahsetti. Zaten takımla olan görüşmelerini sürdürdüğünü hala görüşmelerin devam ettiğinden bahsetti. Bunları konuştuk kendisi ile." ifadelerini kullandı.

Muhammed ChamMuhammed Cham

10 NUMARA CHAM

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği futbolculardan biri de Muhammed Cham. Clermont Foot'un kadro dışı bıraktığı Avusturyalı futbolcu bordo mavililerden yana tavır koymaya devam ediyor. Genç futbolcu kendisine özel kondisyoner ve yardımcılar tuttu. Ayrıca bir kez daha transferi konusunda kolaylık sağlanmasını istedi.

Abdullah Avcı da yaptığı açıklamada; "Kulübü ile ilgili fiyat yüksek olduğu için şu anda durdu. 8 de 10 da oynuyor. Öyle bir oyuncu profili ile hem 4-4-3 oynuyor hem 4-3-1 oynuyor." dedi.

Samuel GigotSamuel Gigot

STOPER VE ORTA SAHA TALEBİ

Trabzonspor'da iki mevkinin ardından gözler stoper ve orta sahanın merkezine çevrilecek. Joaquin Fernandez'in ayrılmasını bekleyen Fırtına'da gündemin ilk sırasında Szalai vardı ancak kendisi ile ilgili süreç durduruldu. Samuel Gigot da Arap yarımadasından çıkan talip sonrası düşünmek için zaman istedi. Farklı isimler üzerinde çalışmalar devam ediyor

Karadeniz temsilcisi yaz transfer dönemini 10 transferle kapatacak gibi görünüyor. Ancak takımdan ayrılanlar olursa sayı da artacak.

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