"Hesaplamalarımız onun üzerine. Bu her oyuncuyu hazır tutar, forma şansı verir. Bir genç oyuncu sana gelmeye kalktığında önünde marka değeri bir oyuncu olduğunda yüksek bir oyuncu olduğunda kaygısı olabilir ki böyle oldu da. Onun için rekabet güzeldir. Planlamayı da ona göre yapacaksın. Rotasyonları çok daha rahat yapabilirsin, sakatlanma riskini aza düşürebilirsin. Kolay değil haftada 3 maç oynamak. Edin Visca 33 yaşında sprinter bir oyuncu. Sen 3 tane maça sokarsan üst üste 7 günde ama onun alternatifi veya onun rekabette olduğu oyuncunun performansı balansta dengeyi sağlar ve iyi olur. UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları hazırlık maçı planlaması gibi oldu."

"Forvet, stoper ve orta saha mevkilerinde transfer çalışmamız var. Yerli havuzu dar biliyorsunuz ona da bakıyoruz. Kolay da olmuyor, yabancı da sayısal durumun netlik kazanması gerekiyor. Mevcuttan çıkan olacak. Şu an itibarıyla 12 yabancı oyuncu burada bulunan. Yani dolu gibisin şu an itibarıyla. Dışardakiler hariç, buradan giden olabilir, yerine gelen olabilir, öyle değerlendireceğiz. Yabancı da bakıyoruz yerli de bakıyoruz. Kolay olmuyor. Mevcuttan belki çıkıp o açığı bir tanesi kapatırsa 2 oyuncu alırız. O dönemi biraz daha kamp dönemi biraz belirliyor şu an itibarıyla hazırlık maçları belirliyor. Bir tane böyle yerli oyuncu kazanabilir miyiz, gençlerden birisi pat diye oynar mı? Öyle heyecanımız, beklentimiz var işin açıkçası. Böyle adım atanlar da var. Umarım öyle olursa tasarruf açısından da iyi olur. Pasaportla uğraşmazsın yerli pasaportun olur, o açıdan çok önemli."