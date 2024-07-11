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Avrupa Şampiyonası final maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN? İspanya'nın rakibi...

İspanya, turnuvada beklenen başarıyı göstererek herkesin dikkatini çekti. Grup aşamalarında üst üste üç galibiyetle göz dolduran İspanyol takımı, son 16 turunda Gürcistan'ı rahat bir şekilde geçti. Çeyrek finalde karşılaştıkları güçlü rakip Almanya'yı da mağlup ederek yarı finale yükseldiler. Yarı finalde ise Fransa gibi bir futbol devini yenerek finale adlarını yazdırdılar. Finale yükselen İspanya'nın rakibi, Hollanda ile İngiltere arasındaki çekişmeli maçı kazanan İngiltere oldu. Bu etkileyici yolculuk, İspanya'nın turnuvadaki istikrarlı ve başarılı performansını gözler önüne seriyor.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 08:47 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 08:47
Avrupa Şampiyonası final maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN? İspanya’nın rakibi...

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EURO 2024 finali için geri sayım başladı. Yarı finalde Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, adını finale yazdırarak tarihinin 4. Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. İspanya, 1964, 2008 ve 2012'de kupayı kazanmış, 1984'te ise ikinci olmuştu.EURO 2024'te son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak olan İspanya'nın rakibi İngiltere oldu.

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist Fransa'yı mağlup eden İspanya oldu. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere eşleşmesinin galibi oldu. EURO 2024 finali Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final karşılaşması saat 22.00'da başlarken TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

24 ÜLKENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

A,B,C,D,E ve F Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdırdı. En iyi dört grup üçüncüsü de benzer şekilde üst tura yükseldi. Çeyrek finalde ev sahibi Almanya İspanya karşısında mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turnuvanın dikkat çeken takımlarından olan Portekiz ise çeyrek finalde Fransa'ya mağlup oldu. A Milli Takım çeyrek finalde Hollanda'ya mağlup olarak elendi. Yarı finalde İspanya - Fransa eşleşmesi olurken gülen taraf İspanya oldu. Yarı final heyecanı Hollanda - İngiltere maçıyla devam edecek kazanan takım finalde İspanya'nın rakibi olacak.

FİNALİ KAZANAN TAKIMI BÜYÜK ÖDÜL BEKLİYOR

14 Haziran - 14 Temmuz arasında düzenlenen EURO 2024'te dağıtılacak para ödülü daha önce duyurulmuştu. Şampiyon olan takım grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edeceği maksimum gelir 28.25 milyon € olacak.

Turnuvaya katılım ücreti 9.25 mil. € olurken Galibiyet için 1 mil. € ve beraberlik için 500.000 € alınacak. Çeyrek finale çıkma hakkı elde eden takımlara 2.5 milyon € ödeme yapılırken A Milli Takım'ın turnuvadan elde ettiği toplam gelir ise 16 milyon 250 bin euro oldu.

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