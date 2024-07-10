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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe'nin şikayeti sonrası adliyede ifade verdi

İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki adliye süreci devam ediyor. Derbideki olaylar hakkında açılan soruşturmanın ardından bu kez de sarı lacivertlilerin şikayeti üzerine sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ifade verdi.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 18:09 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 18:57
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe’nin şikayeti sonrası adliyede ifade verdi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kendisi hakkında yapılan şikayet sonrasında savcılığa ifade verdi.

Dursun Özbek ifade verdi

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Özbek, daha sonra adliyeden ayrıldı.

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