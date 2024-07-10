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Kanarya hazırlık maçında tek golle mağlup! Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvatistan devi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip rakibi ile oynadığı mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 22:40 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 22:42
Kanarya hazırlık maçında tek golle mağlup! Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split

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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci maçında Hajduk Split ile kozlarını paylaştı. Kanarya, Hırvat devi karşısında çıktığı mücadelede rakibine 1-0 mağlup oldu.

Avusturya'nın başkenti Graz'da bulunan Merkur Arena'da oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe sahaya Livakovic- Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Kent, Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

Hırvat ekibinin ilk 11'i ise Lucic- Moufi, Sarlija, Uremkovic, Diallo, Jurak, Capan, Kalik, Dolonga, Pukstas ve Livaja'dan oluştu.

GOL BULAN HIRVATLAR OLDU

Karşılaşmanın ilk yarısında daha üstün oynayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko 14'üncü dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi. Pozisyonun devamında kazanılan köşe vuruşunda Krunic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı rakip savunma çizgiden çıkardı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. 85'inci dakikada Hajduk Split, öne geçti. Melnjak'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada meşin yuvarlağı Bruno Durdov kontrol etti. Kent'ten sıyrılan Durdov'un dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından filelerle buluştu: 0-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Hırvat ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hajduk Split ile oynanan karşılaşmanın devre arasında 2 değişikliğe gitti. Portekizli çalıştırıcı, Dominik Livakovic yerine İrfan Can Eğribayat'a, Levent Mercan yerine ise Yusuf Akçiçek'i sahaya sürdü. Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında ise Cengiz Ünder'in yerine Emre Mor, Rade Krunic'in yerine ise Sebastian Szymanski oyuna dahil oldu. 71'inci dakikada üç oyuncu değişikliği daha yapan Mourinho; Fred, Bartuğ Elmaz ve Bright Osayi-Samuel'in yerlerine Miguel Crespo, Miha Zajc ve Yiğit Efe Demir'i oyuna sürdü. 79'uncu dakikada ise Edin Dzeko yerine Umut Nayir, Alexander Djiku yerine Luan Peres oyuna girdi.

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.

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