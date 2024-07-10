2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hajduk Split ile oynanan karşılaşmanın devre arasında 2 değişikliğe gitti. Portekizli çalıştırıcı, Dominik Livakovic yerine İrfan Can Eğribayat'a, Levent Mercan yerine ise Yusuf Akçiçek'i sahaya sürdü. Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında ise Cengiz Ünder'in yerine Emre Mor, Rade Krunic'in yerine ise Sebastian Szymanski oyuna dahil oldu. 71'inci dakikada üç oyuncu değişikliği daha yapan Mourinho; Fred, Bartuğ Elmaz ve Bright Osayi-Samuel'in yerlerine Miguel Crespo, Miha Zajc ve Yiğit Efe Demir'i oyuna sürdü. 79'uncu dakikada ise Edin Dzeko yerine Umut Nayir, Alexander Djiku yerine Luan Peres oyuna girdi.

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.