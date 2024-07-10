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Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin hızlı takımlarından olan siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin yolları ayırmayı planladığı 5 yıldızı gündemine aldı. Tarihi operasyon için geri sayıma geçildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 12:30 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 12:30
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

Siyah-beyazlılar transferde şu ana kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva ile anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

Hasan Arat ve kurmayları eksik diğer bölgeler için transfer operasyonunu sürdürüyor.

Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

Listesinde birçok önemli yıldız bulunan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

Siyah beyazlılar stoper rotasyonuna yerli bir isim, orta sahaya pas yüzdesi yüksek ön libero, sağ kanat forveti ve bir de santrfor arıyor.

Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

Fenerbahçe'nin bu mevkilerde boşa çıkan 5 oyuncusu var.

Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

Samet Akaydin, Rade Krunic, Ryan Kent, Miguel Crespo ve Edin Dzeko siyah beyazlı yönetimin dikkatini çekiyor.

Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

Beşiktaş yönetiminde önemli isimler, son yönetim kurulu toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe ile yakınlıklarına güvenerek bu oyuncularla ilgili çalışmalar yapabileceğini dile getirdi.

Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

Öte yandan bu oyunculardan Ryan Kent'in, Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Rangers'tan eski öğrencisi olması bu transferin her an gerçekleşebileceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

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