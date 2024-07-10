Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar transferde şu ana kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva ile anlaşma sağlamıştı.
Hasan Arat ve kurmayları eksik diğer bölgeler için transfer operasyonunu sürdürüyor.
Listesinde birçok önemli yıldız bulunan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Siyah beyazlılar stoper rotasyonuna yerli bir isim, orta sahaya pas yüzdesi yüksek ön libero, sağ kanat forveti ve bir de santrfor arıyor.
Fenerbahçe'nin bu mevkilerde boşa çıkan 5 oyuncusu var.
Samet Akaydin, Rade Krunic, Ryan Kent, Miguel Crespo ve Edin Dzeko siyah beyazlı yönetimin dikkatini çekiyor.
Beşiktaş yönetiminde önemli isimler, son yönetim kurulu toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe ile yakınlıklarına güvenerek bu oyuncularla ilgili çalışmalar yapabileceğini dile getirdi.
Öte yandan bu oyunculardan Ryan Kent'in, Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Rangers'tan eski öğrencisi olması bu transferin her an gerçekleşebileceği gelen haberler arasında.