PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Rafa Silva: EURO 2024'e kendi isteğimle gitmedim ve turnuvayı takip etmedim

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile farklı oyuncular olduklarını ancak onun kadar etki yaratmak istediğini dile getirdi. Ayrıca Almanya'da düzenlenen EURO 2024'e kendi isteğiyle gitmediğini ve turnuvayı da izlemediğini ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 20:03 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 20:05
Rafa Silva: EURO 2024’e kendi isteğimle gitmedim ve turnuvayı takip etmedim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonluk hedefiyle açtığı sezondaki ilk transferini Gabriel Paulista ile gerçekleştiren Beşiktaş, ikinci hamlesinde ise Rafa Silva'yı kadrosunu katmıştı. Portekizli 10 numara Slovenya'da başlayan kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ricardo Quaresma gibi etki bırakmak istediğini söyleyip EURO 2024'e gitmemesinin kendi kararı olduğunu belirtti.

"QUARESMA GİBİ ETKİ BIRAKMAK İSTİYORUM"

Siyah-beyazlıların Slovenya'nın Maribor şehrinde kamp yaptığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımın efsane isimleri arasında yer alan Quaresma ile transferi öncesinde konuşmadığını belirterek, "Kendisini iyi tanıyorum. Harika bir oyuncu. Portekizli bir oyuncunun bu şekilde başarılı olması ve hatırlanması Portekizli olarak benim için gurur verici. Çok önemli işler yaptı burada. Yabancı oyuncuların bu şekilde efsane olabileceklerini gösteriyor bu durum. O farklı, ben farklı bir oyuncuyum ama ben de onun gibi etki bırakmak istiyorum." diye konuştu.

GÜÇLÜ TAKIM GÜÇLÜ OYUN

Kişisel hedeflerini başaracağından şüphesi olmadığını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Benim kişisel hedeflerimi başaracağımdan şüphem yok. Tek istediğim ve şu anki amacım Beşiktaş'ın başarılı olması, kupalar kazanması. Bireysel değil kolektif başarılı olmak. Beşiktaş'ın kupalar kazanması için elimden geleni yapacağım. Şu anki hedefim takımın başarılı olması için elimden geleni yapmak. Şu anda hocamızın fikirlerini takıma adapte etmesi için çalışıyoruz. Hocamızın güçlü ve iyi oynayan takım hedefine göre oynayacağız. Üç farklı pozisyonda oynadım. Herkesin bildiği 10 numarada daha çok tercih ediyorum. Herhangi pozisyonda oynamamda sıkıntı yok. Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmek ve hak ettiği başarılar için elimizden geleni yapacağız, çok çalışacağız." şeklinde konuştu.

Adaptasyon sürecinin kısa sürdüğünü aktaran Silva, "Beşiktaş gibi çok büyük bir takımda olduğum için mutluyum. Adapte oldum kısa sürede. Buradaki herkes beni iyi karşıladı, o yüzden çok mutluyum. İlk kez başka bir ülkeye çıktım. Benfica kariyerimde çok önemli yere sahip bir kulüp. Benfica'yı asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR ATMOSFER VARDI"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Benfica ile oynanan ve siyah-beyazlıların 3-0'dan 3-3'e çevirdiği maçta Portekiz ekibinin formasını giyen Silva, o karşılaşmayla ilgili, "İnanılmaz bir maçtı. Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'dan 3-3'e dönen maçı görmek nadirdir. Unutulmazdı ama benim adıma o zaman için kötüydü. Çünkü Benfica'nın oyuncusuydum. Unutamayacağım harika bir atmosfer vardı o maçta." değerlendirmesinde bulundu.

ÇOK KOLAY OLDU

Transfer sürecine de değinen Portekizli oyuncu, "Transfer çok hızlı ve kolay oldu. Kariyerime Avrupa'dan devam etmek gibi bir düşüncem vardı. İki taraf için de makul ve başarılı bir transfer operasyonu oldu. Beşiktaş düşüncemi karşılayan bir takımdı benim için. O yüzden buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'le ilgili fikirleri sorulan Rafa Silva, "Burada eskiden oynamış oyuncularla konuştum. Rekabetçi bir lig olduğunu biliyorum. Ben de rekabetçi bir oyuncuyum. Bu zor lige çok kolay adapte olacağım." dedi.

Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı'nda kendi kararıyla yer almadığını ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip etmediğini söyledi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler Başkan Erdoğan’da: Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na yerini aldı | Zelenski ile kritik görüşme
Suriye’den Şam’a gideceğiz Esad’la görüşeceğiz diyen CHP’ye yalanlama | CHP’den ’pürüz çıktı’ itirafı
Türk Telekom
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek
CHP’de 50 vekil kavgası! Tanju Özcan’ın çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkardı: Cenazeme gelme
TÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turan’dan kayyum skandalı
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı! Yıl yıl hedefleri açıkladı
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar! Kara para aklamak için öğrencileri de kullandılar! Gizli tanıktan şok ifade: Diğer fenomenler de var
Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme | Neslim Güngen’in para kasası Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi çıktı
Beşiktaş’ın yeni transferi bu akşam İstanbul’da! İmzalar atılıyor... Kartal yine yüksekten uçacak
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi
BYD Başkan Yardımcısı’ndan Türkiye’ye övgü dolu sözler: Teknoloji merkezi yapacağız! BYD fabrikayı ne zaman kuracak? Kaç farklı model üretilecek?
SON DAKİKA