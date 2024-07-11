Şampiyonluk hedefiyle açtığı sezondaki ilk transferini Gabriel Paulista ile gerçekleştiren Beşiktaş, ikinci hamlesinde ise Rafa Silva'yı kadrosunu katmıştı. Portekizli 10 numara Slovenya'da başlayan kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ricardo Quaresma gibi etki bırakmak istediğini söyleyip EURO 2024'e gitmemesinin kendi kararı olduğunu belirtti.
"QUARESMA GİBİ ETKİ BIRAKMAK İSTİYORUM"
Siyah-beyazlıların Slovenya'nın Maribor şehrinde kamp yaptığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımın efsane isimleri arasında yer alan Quaresma ile transferi öncesinde konuşmadığını belirterek, "Kendisini iyi tanıyorum. Harika bir oyuncu. Portekizli bir oyuncunun bu şekilde başarılı olması ve hatırlanması Portekizli olarak benim için gurur verici. Çok önemli işler yaptı burada. Yabancı oyuncuların bu şekilde efsane olabileceklerini gösteriyor bu durum. O farklı, ben farklı bir oyuncuyum ama ben de onun gibi etki bırakmak istiyorum." diye konuştu.
GÜÇLÜ TAKIM GÜÇLÜ OYUN
Kişisel hedeflerini başaracağından şüphesi olmadığını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Benim kişisel hedeflerimi başaracağımdan şüphem yok. Tek istediğim ve şu anki amacım Beşiktaş'ın başarılı olması, kupalar kazanması. Bireysel değil kolektif başarılı olmak. Beşiktaş'ın kupalar kazanması için elimden geleni yapacağım. Şu anki hedefim takımın başarılı olması için elimden geleni yapmak. Şu anda hocamızın fikirlerini takıma adapte etmesi için çalışıyoruz. Hocamızın güçlü ve iyi oynayan takım hedefine göre oynayacağız. Üç farklı pozisyonda oynadım. Herkesin bildiği 10 numarada daha çok tercih ediyorum. Herhangi pozisyonda oynamamda sıkıntı yok. Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmek ve hak ettiği başarılar için elimizden geleni yapacağız, çok çalışacağız." şeklinde konuştu.