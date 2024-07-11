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Şampiyonluk hedefiyle açtığı sezondaki ilk transferini Gabriel Paulista ile gerçekleştiren Beşiktaş, ikinci hamlesinde ise Rafa Silva'yı kadrosunu katmıştı. Portekizli 10 numara Slovenya'da başlayan kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ricardo Quaresma gibi etki bırakmak istediğini söyleyip EURO 2024'e gitmemesinin kendi kararı olduğunu belirtti.

"QUARESMA GİBİ ETKİ BIRAKMAK İSTİYORUM" Siyah-beyazlıların Slovenya'nın Maribor şehrinde kamp yaptığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımın efsane isimleri arasında yer alan Quaresma ile transferi öncesinde konuşmadığını belirterek, "Kendisini iyi tanıyorum. Harika bir oyuncu. Portekizli bir oyuncunun bu şekilde başarılı olması ve hatırlanması Portekizli olarak benim için gurur verici. Çok önemli işler yaptı burada. Yabancı oyuncuların bu şekilde efsane olabileceklerini gösteriyor bu durum. O farklı, ben farklı bir oyuncuyum ama ben de onun gibi etki bırakmak istiyorum." diye konuştu.