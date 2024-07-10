Dries Mertens’ten Galatasaray’a ters köşe! Taraftarı üzecek karar ortaya çıktı

Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin ısrarla takımda tutmak istediği Mertens kontratını uzattı. Sarı kırmızılıların KAP'a yaptığı bildirimde; "Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ancak Galatasaray, Mertens ile sadece futbolcu olarak değil saha kenarı veya yöneticilik kariyerinde de birlikte çalışmak istiyor. Bunun için de teklif yapıldı ve kararı beklenmeye başlandı.

Eğer Mertens bu teklifi kabul ederse görev tanımının ne olacağı da merak konusu. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmayan Belçikalı futbolcunun alacağı karar yönetim için de belirleyici rol oynayacak.

Dries Mertens'in İstanbul'a kısa sürede adapte olması ve cana yakın tavırlar sergilemesi Galatasaray taraftarını da mutlu etmişti. Kulübü de sahiplenen bir yapısı olması sebebiyle sarı kırmızılı camiaya hizmet edilmesi konusuna sıcak bakılıyor.

Ancak Mertens'in bu kez Türkiye'den ayrılma konusunda kararlı olduğu öğrenildi. Fanatik'in haberine göre antrenörlük yapıp yapmama konusunda henüz net bir görüşü olmayan Mertens'in, ailesiyle birlikte hayatını İtalya'da sürdürmek istediği ifade ediliyor.