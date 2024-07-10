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Dries Mertens'ten Galatasaray'a ters köşe! Taraftarı üzecek karar ortaya çıktı

Son iki sezona damgasını vuran isimlerden biri olan ve performansının yanı sıra karakteri ile de herkesi kendine hayran bırakan Dries Mertens, kısa süre önce kontratını yenilemişti. Belçikalı yıldız ile birlikteliğini devam ettirmeyi planlayan Galatasaray yönetimi teklifini iletti. Ancak Mertens'in planları çok farklı bir yönde ilerliyor. Taraftarlar da çok sevdikleri yıldızın bu kararına çok üzülecek gibi görünüyor. İşte 37 yaşındaki oyuncunun gitmek istediği yer ve detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 22:07 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 22:15
Dries Mertens’ten Galatasaray’a ters köşe! Taraftarı üzecek karar ortaya çıktı

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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, futbol hayatının sonuna doğru geliyor. Napoli'den transfer edildiği günden bu yana hem saha içinde hem de saha dışında adından söz ettiren yıldız futbolcu kariyeri ile ilgili kararını verdi.

Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen performansıyla ön plana çıkmayı başaran Dries Mertens, sarı kırmızılı forma ile 84 karşılaşmaya çıktı. 19 kez ağları havalandırıp 23 de asist yaptı.

İtalyan ekibinden ayrıldıktan sonra sarı kırmızılılarla 1+1 yıllık kontrat imzalayan Mertens, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca her kulvarda da takımının istatistiklerine direkt etki etti.

Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin ısrarla takımda tutmak istediği Mertens kontratını uzattı. Sarı kırmızılıların KAP'a yaptığı bildirimde; "Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ancak Galatasaray, Mertens ile sadece futbolcu olarak değil saha kenarı veya yöneticilik kariyerinde de birlikte çalışmak istiyor. Bunun için de teklif yapıldı ve kararı beklenmeye başlandı.

Eğer Mertens bu teklifi kabul ederse görev tanımının ne olacağı da merak konusu. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmayan Belçikalı futbolcunun alacağı karar yönetim için de belirleyici rol oynayacak.

Dries Mertens'in İstanbul'a kısa sürede adapte olması ve cana yakın tavırlar sergilemesi Galatasaray taraftarını da mutlu etmişti. Kulübü de sahiplenen bir yapısı olması sebebiyle sarı kırmızılı camiaya hizmet edilmesi konusuna sıcak bakılıyor.

Ancak Mertens'in bu kez Türkiye'den ayrılma konusunda kararlı olduğu öğrenildi. Fanatik'in haberine göre antrenörlük yapıp yapmama konusunda henüz net bir görüşü olmayan Mertens'in, ailesiyle birlikte hayatını İtalya'da sürdürmek istediği ifade ediliyor.

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