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Fenerbahçe - Hajduk Split maçında ortalık karıştı! Jose Mourinho sahaya girdi

Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. İki ekibin kozlarını paylaştığı mücadelede Alexander Djiku, rakibi ile girdiği pozisyonun ardından adeta çılgına döndü. Ganalı yıldız tartışmaya başladığı rakibinin boğazından tuttu. Olayın ardından Portekizli çalıştırıcı sahaya girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 21:22 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 21:26
Fenerbahçe - Hajduk Split maçında ortalık karıştı! Jose Mourinho sahaya girdi

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Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşılaştı. İki takım arasında oynanan maçın ilk yarısında saha içi bir anda karıştı. Sarı lacivertlilerin Ganalı yıldızı Djiku, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında adeta çıldırdı. Pozisyonda sonra da rakibinin boğazına yapıştı.

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku ve Hajduk Split'in yıldız futbolcusu Marko Livaja, ikili mücadeleye girdi. İki isim arasında pozisyon sonrasında gerilim yaşandı. Birbirlerinin boğazlarını tutmaya başladı. Olayı yatıştırmak için saha içindeki takım arkadaşları ve kenardaki teknik heyetler müdahalede bulundu.

MOURINHO SAHAYA GİRDİ

İki oyuncu arasındaki kavga sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da sahaya giren isimlerden biri oldu. Portekizli çalıştırıcı gergin ortamı yatıştırmaya çalıştı. Tartışmanın sona ermesinin ardından hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

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