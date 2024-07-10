Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşılaştı. İki takım arasında oynanan maçın ilk yarısında saha içi bir anda karıştı. Sarı lacivertlilerin Ganalı yıldızı Djiku, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında adeta çıldırdı. Pozisyonda sonra da rakibinin boğazına yapıştı.
Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku ve Hajduk Split'in yıldız futbolcusu Marko Livaja, ikili mücadeleye girdi. İki isim arasında pozisyon sonrasında gerilim yaşandı. Birbirlerinin boğazlarını tutmaya başladı. Olayı yatıştırmak için saha içindeki takım arkadaşları ve kenardaki teknik heyetler müdahalede bulundu.
MOURINHO SAHAYA GİRDİ
İki oyuncu arasındaki kavga sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da sahaya giren isimlerden biri oldu. Portekizli çalıştırıcı gergin ortamı yatıştırmaya çalıştı. Tartışmanın sona ermesinin ardından hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.