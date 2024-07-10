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Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşılaştı. İki takım arasında oynanan maçın ilk yarısında saha içi bir anda karıştı. Sarı lacivertlilerin Ganalı yıldızı Djiku, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında adeta çıldırdı. Pozisyonda sonra da rakibinin boğazına yapıştı.

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku ve Hajduk Split'in yıldız futbolcusu Marko Livaja, ikili mücadeleye girdi. İki isim arasında pozisyon sonrasında gerilim yaşandı. Birbirlerinin boğazlarını tutmaya başladı. Olayı yatıştırmak için saha içindeki takım arkadaşları ve kenardaki teknik heyetler müdahalede bulundu.