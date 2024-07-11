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Fenerbahçe yönetimi, dev kulüplerin hedefinde olan Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi!

Sportif direktör Mario Branco son olarak Manchester United’ın listesine giren yıldız futbolcuyla kısa süre içinde görüşme yapacak. Eğer Ferdi Kadıoğlu “Avrupa’ya gitmek istiyorum” derse taban fiyat 35 milyon Euro olarak belirlendi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Fenerbahçe yönetimi, dev kulüplerin hedefinde olan Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi!

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Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de gündemi en çok meşgul eden konulardan birisi de Ferdi Kadıoğlu... Euro 2024'te sergilediği müthiş performansın ardından dev kulüplerin listesine giren yıldız futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği büyük bir merakla bekleniyor.



YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILACAK
Sarı-Lacivertli yönetim son olarak İngiliz devi Manchester United'ın kanca attığı Ferdi konusunda kesin kararını verdi. TAKVİM'in aldığı bilgiye göre sportif direktör Mario Branco şu anda tatilde olan milli futbolcu ile kısa süre içinde yüz yüze bir görüşme planladı.

Yapılacak bu kritik zirvede Ferdi'nin geleceğiyle ilgili planları masaya yatırılacak. Eğer 24 yaşındaki futbolcu "Takımda kalıyorum" derse miktarı dikkate alınmadan hiçbir teklif değerlendirmeye dahi alınmayacak ve Jose Mourinho'nun da istediği gibi Ferdi ile yola devam edilecek.



SICAK GELİŞMELER KAPIYA DAYANDI
Ancak yıldız oyuncu Avrupa'dan gelen teklifler sonrası ayrılık yönünde bir tavır alırsa mecburen bazı kulüpler ile masaya oturulacak. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklif için pazarlık dahi yapmayacağı da gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde Ferdi ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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