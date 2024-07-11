Fenerbahçe yönetimi, dev kulüplerin hedefinde olan Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi!

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Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de gündemi en çok meşgul eden konulardan birisi de Ferdi Kadıoğlu... Euro 2024'te sergilediği müthiş performansın ardından dev kulüplerin listesine giren yıldız futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği büyük bir merakla bekleniyor.





YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILACAK

Sarı-Lacivertli yönetim son olarak İngiliz devi Manchester United'ın kanca attığı Ferdi konusunda kesin kararını verdi. TAKVİM'in aldığı bilgiye göre sportif direktör Mario Branco şu anda tatilde olan milli futbolcu ile kısa süre içinde yüz yüze bir görüşme planladı.