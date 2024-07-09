2 sezondur uzak kaldığı şampiyonluk mücadelesinde bu kez adından söz ettirmek ve mayıs ayında kupaya uzanmak isteyen Trabzonspor, transferde çok hareketli bir dönem geçiriyor.
2 sezondur uzak kaldığı şampiyonluk mücadelesinde bu kez adından söz ettirmek ve mayıs ayında kupaya uzanmak isteyen Trabzonspor, transferde çok hareketli bir dönem geçiriyor.
Bordo mavililer tescil döneminden itibaren 6 futbolcuyla kadrosunu güçlendirmeyi başardı. 3 büyük rakibinin toplam yaptığı transfer sayılarını tek başına yakaladı ve iddiasını ortaya koydu. Ancak Fırtına'da operasyon devam ediyor.
Abdullah Avcı'nın talebi üzerine gerçekleştirilen hamlelerde Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Denis Dragus, Borna Barisic, John David Lundstram ve Ozan Tufan sözleşme imzaladı.
Fırtına'da oyunun merkezi için de hamleler yapılacak. Şampiyonluğun en önemli noktaları olarak belirlenen stoper, 8 ve 10 numaranın yanı sıra forvet konusunda da görüşmeler sürüyor.
Fırtına 10 numara mevkisi için gündemdeki en güçlü aday Muhammed Cham. Avusturyalı forvet arkası için yönetim kulübü Clermont Foot ile temaslarına devam ediyor. Ancak şu ana kadar Fransız temsilcisinin inadı kırılamadı.
Trabzonspor'un Fransız orta sahası Batista Mendy, Macaristan kampında A Spor'dan Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncu, 'Onu Fransa'dan tanıyorum. İyi bir oyuncu buraya gelirse bize yardımcı olacağını düşünüyorum' dedi.
BATISTA MENDY'DEN AÇIKLAMALAR
"Asıl pozisyonum 6 numara. Hocamızın geride ihtiyacı varsa oynamak ve yapmak durumundayım. Transfer sezonun başından beri yapılan transferler iyi oyuncular. Barisic, John ve Cihan iyi oyuncular. Buraya gelmeden önce ligin seviyesinin yüksek olmasını beklemiyordum."
"Akademiden gelen iyi oyuncularımız var. Bu konuda çalışacak ve emek sarf edecek olan onlar. Fransa ile Trabzon arasında fark var. Dışarıda sizi bırakmıyorlar sevgiyi hissediyorsunuz. Her dakika fotoğraf çekiyorlar fark bunu diyebilirim. Buraya geldiğimde tesisler beni şaşırttı. Bana gösterdiklerinde bu kadarını beklemiyordum. Kesinlikle bunu beklemiyordum. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler."
Karadeniz temsilcisinin defans alternatifleri sıralamasında ilk sıralarda yer alan isim Attila Szalai'ydi. Santrfor için de Paul Onuachu. İki futbolcuyla ilgili olarak son dakika hareketliliği yaşandı.
Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Macar futbolcuyu ülkesindeki kampa getirmeyi hedefleyen Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi yıldız ismin menajeri ile anlaşma sağlamıştı. Hoffenheim ile de önemli mesafe kat edilmişti.
Trabzonspor'un yeni sezonda stoperi olmasına kesin gözle bakılan Attila Szalai için Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör iki isim konusunda taraftarın istediği cevapları vermedi ve Macar stoper ile ilgili sürecin durdurulduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu içiN Abdullah Avcı şunları söyledi, "Onuachu ile 3-4 gün evvel konuştuk; o da bizimle olmak istiyor. Şu an itibarıyla oldu da diyemiyorum olmaz da diyemiyorum. Başkan bu konuyla ilgili çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız."
TRANSFER DURDU
Avcı, Hoffenheim forması giyen Attila Szalai için de, "Türkiye'de oynamış ve ilgilendiğimiz bir oyuncu. Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket ediyoruz. Şu an itibariyle transfer durmuş vaziyette. Süreç yarın ne olur bilemiyoruz tabii." ifadelerini kullandı.
Yeni sezona erken başladıklarını ve bunun avantaj olabileceğini dile getiren Avcı, "Özellikle transfer olan 5-6 tane oyuncumuz var. Onların adaptasyounu açısında son derece önemli. Oyuncuların kendi arasındaki iletişimi sağlayabilmek açısından önemli duruyor. Rekabeti doğru oluşturduğumuz sürece avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu sene için de şu ana kadar böyle bir planlama yaptık. Umarım bu gerçekleşir."
Meunier ve Dragus'la ilgili konuşan Avcı şunları söyledi, "Meunier milli takımda bir sakatlık yaşadı. Tedavileri devam etti. Sağlık ekibi durumunu yakından takip ediyor. 18'inde bizimle olacak. Dragus 12'sinde bizime katılacak."
"DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Abdullah Avcı ayrıca, "Geçtiğimiz sezon koyduğumuz hedeflere ulaştık. 3.'lük hedefi gerçekci bir hedefti. Kupa finalini kazanamadık ve üzüldük. Önümüzdeki sene daha iyisini yapabilmek için çalışmalara başladı. Trabzonspor her zaman yarışacaktır. Taraftarın ne istediğini biliyorum. Rakibini rahatsız eden, daha üreten bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Kendimi yenilenmiş, antrenörlüğe yeni başlamış kadar kendimi heyecanlı görüyorum. Daha iyisini yapabilmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.