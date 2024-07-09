"Akademiden gelen iyi oyuncularımız var. Bu konuda çalışacak ve emek sarf edecek olan onlar. Fransa ile Trabzon arasında fark var. Dışarıda sizi bırakmıyorlar sevgiyi hissediyorsunuz. Her dakika fotoğraf çekiyorlar fark bunu diyebilirim. Buraya geldiğimde tesisler beni şaşırttı. Bana gösterdiklerinde bu kadarını beklemiyordum. Kesinlikle bunu beklemiyordum. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler."

Karadeniz temsilcisinin defans alternatifleri sıralamasında ilk sıralarda yer alan isim Attila Szalai'ydi. Santrfor için de Paul Onuachu. İki futbolcuyla ilgili olarak son dakika hareketliliği yaşandı.

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Macar futbolcuyu ülkesindeki kampa getirmeyi hedefleyen Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi yıldız ismin menajeri ile anlaşma sağlamıştı. Hoffenheim ile de önemli mesafe kat edilmişti.

Trabzonspor'un yeni sezonda stoperi olmasına kesin gözle bakılan Attila Szalai için Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör iki isim konusunda taraftarın istediği cevapları vermedi ve Macar stoper ile ilgili sürecin durdurulduğunu duyurdu.