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Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol Arda Güler'i gündeme oturttu! Bu kadar da olmaz dedirten vuruş...

EURO 2024'ün yarı finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. İki dünya devinin kozlarını paylaştığı mücadelede İspanyollar 1-0 geride olduğu sırada Lamine Yamal, yaptığı vuruşla Mike Maignan'ı mağlup etti ve ülkesi adına eşitliği getirdi. Bu gol sonrasında milli takımımızın yıldızı Arda Güler gündeme oturdu. Genç futbolcu hakkında binlerce mesaj atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 23:36 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 23:38
Lamine Yamal’ın Fransa’ya attığı gol Arda Güler’i gündeme oturttu! Bu kadar da olmaz dedirten vuruş...

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te İspanya ile Fransa finale yükselebilmek adına karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçın biletini almak isteyen iki dünya devi arasındaki mücadelede Fransızlar Kolo Muani ile 1-0 öne geçti.

8'inci dakikadaki gol sonrası İspanya karşılaşmada rakibine cevap vermeye başladı. Lamine Yamal ile de istediğini aldı. Genç futbolcu attığı harika golle eşitliği sağlamayı başardı.

Fas asıllı İspanyol oyuncu TRT 1 spikerinin verdiği bilgilere göre 25 metreden 102 kilometre hızla Mike Maignan'ı mağlup etti.

Ancak bu İspanya bu golle yetinmedi. Dani Olmo, Fransa defransından seken topla birlikte attığı çalım sonrasında şutunu çekti ve Kounde'nin müdalesiyle skoru 2-1'e getirdi.

Yamal'ın attığı golle birlikte Arda Güler de en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Genç yıldız forma giydiği Real Madrid'de sezon boyunca mücadele verdiği Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı ile birlikte gündeme oturdu.

Arda Güler'in Gürcistan karşısında attığı gol dünyada geniş yankı uyandırmış ve sıkça da bahsedilmişti. Hatta turnuvanın en iyisi olduğunu söyleyenler dahi vardı.

Lamine Yamal'ın bu golü de organizasyondaki en şık anlardan birine sahne oldu. Aynı zamanda Arda'nın da Gürcistan karşısındaki golünü hatırlattı.

Öte yandan 16 yaşındaki Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu olmayı başardı.

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