Ancak bu İspanya bu golle yetinmedi. Dani Olmo, Fransa defransından seken topla birlikte attığı çalım sonrasında şutunu çekti ve Kounde'nin müdalesiyle skoru 2-1'e getirdi.

Yamal'ın attığı golle birlikte Arda Güler de en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Genç yıldız forma giydiği Real Madrid'de sezon boyunca mücadele verdiği Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı ile birlikte gündeme oturdu.

Arda Güler'in Gürcistan karşısında attığı gol dünyada geniş yankı uyandırmış ve sıkça da bahsedilmişti. Hatta turnuvanın en iyisi olduğunu söyleyenler dahi vardı.

Lamine Yamal'ın bu golü de organizasyondaki en şık anlardan birine sahne oldu. Aynı zamanda Arda'nın da Gürcistan karşısındaki golünü hatırlattı.

Öte yandan 16 yaşındaki Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu olmayı başardı.