SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho'nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi birçok yıldızla görüşürken, bu isimler Jose Mourinho'nun da onayından geçiyor. Kanarya'da Portekizli teknik adamın bir dünya yıldızını ise veto ettiği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 13:44 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 13:44
Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sezonu Topuk Yaylası kampıyla açan sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçını da burada oynadı.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul ile karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Goller Miha Zajc ve Edin Dzeko'dan gelirken, Jose Mourinho'da Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galip ayrılmış oldu.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Topuk Yaylası kampının sona ermesinin ardından İstanbul'a dönen sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları için bu kez Avusturya'nın yolunu tuttu.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, bir yandan da takıma yapılacak takviyeler konusunda girişimlerine devam ediyor.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

HIZLI GİRİŞ YAPTI

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'nin ayrılma ihtimaline karşı aksiyon alan Kanarya, bu hamleyle sol bekini yedeklemiş oldu.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

ÇAĞLAR TAKIMDA KALDI

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü, bonservisiyle sarı lacivertlilere transfer oldu.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Milli futbolcu için Kanarya, Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

RYAN KENT VE LUAN PERES İLK SIRADA

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

ZAJC TOPUN AĞZINDA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

ORIGI'YE VETO

Fenerbahçe'de kadro planlamasında bu gelişmeler yaşanırken, Jose Mourinho'nun transferde dünyaca ünlü yıldızı veto ettiği öğrenildi.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Belçikalı hücum oyuncusu Divock Origi, geçtiğimiz yıllarda birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Bonservisi Milan'da olan Origi, kadroda düşünülmediği için genç takıma gönderildi.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

29 yaşındaki forvetin menajeri tarafından Sarı-Lacivertliler'e önerildiği kaydedildi. Ancak yeni sezonda 12 yabancı sınırlaması olması ve Origi'nin son yıllarda yaşadığı büyük düşüş nedeniyle Jose Mourinho tarafından veto edildiği belirtildi.

Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Marmaris, İzmir, Aydın, Antalya’da deprem mi oldu? 9 Temmuz Salı Kandilli AFAD son depremler listesi!
BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye
Başkan Erdoğan Washington’a hareket etti! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
Fransa’da mali kriz! Macron’un kumarı ülkeyi batırdı! İngiliz basınından ‘Sefiller’ manşeti
Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’dan flaş enflasyon açıklaması: Dünyada nasıl hesaplanıyorsa Türkiye’de de öyle hesaplanıyor
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama
Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme! Neslim ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındı! Bakan Ali Yerlikaya detayları paylaştı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Havalimanlarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı! Elle aramayı kabul etmeyen uçağa binemeyecek
Metin Akpınar ’tek gecelik ilişki mahsulü’ dese de DNA ile tescillendi! Duygu Nebioğlu Bir davamız daha var dedi... 10 bin TL detayı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı: 1 milyar dolarlık yatırım 5 bin kişilik istihdam
Beyaz Saray’dan Joe Biden açıklaması! ABD Başkanı Parkinson mu? Ünlü oyuncudan ilginç destek: Altına s*çsa bile...
Jose Mourinho’nun veto ettiği isim ortaya çıktı! İşte nedeni
ABD’de 25 yıl sonra bir ilk! Başkent Washington’da 75. NATO Zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı
SON DAKİKA