Beşiktaş’a dünya yıldızı! Immobile’nin ardından o da geliyor

Bu doğrultuda, kulüpler arasında bonservis görüşmeleri son aşamaya gelmiş durumda. Berghuis de transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'a destek veriyor.

MENAJER DESTEĞİ Tecrübeli oyuncu Steven Berghuis ile Giovanni van Bronckhorst'un menajerinin aynı kişi olması, transfer sürecine olumlu yansıyor. Guido Albers de görüşmelere destek vererek transferin hızlanmasına katkı sağlıyor. Bu transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

32 yaşındaki Berghuis, Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Berghuis, Feyenoord forması giydiği dönemde Giovanni van Bronckhorst ile birlikte dört kupa kazandı.

GALATASARAY'A DEV ÇALIM!



Beşiktaş, uzun süredir Galatasaray'ın da ilgilendiği Oğuz Aydın transferinde büyük aşama kaydetti.