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Beşiktaş'a dünya yıldızı! Immobile'nin ardından o da geliyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Paulista ve Rafa Silva transferlerini tamamlayan siyah beyazlılar, Lazio'nun yıldızı Immobile transferinde de sona geldi. Kartal, bunun yanında bir dünya yıldızını daha takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 11:03 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 11:03
Beşiktaş’a dünya yıldızı! Immobile’nin ardından o da geliyor

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Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, birçok yıldızı daha takımda görmek istiyor...

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

JOE WORRALL SATIŞ LİSTESİNDE

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiraladığı Joe Worrall'ın geleceği için kararını verdi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

İngiliz basınında yer alan haberlere göre mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

GÜNDEM KANAT TRANSFERİ

Bir süredir Angel Di Maria ile ilgilenen siyah beyazlılar, Arjantinli yıldızın Benfica'da kalma ihtimalinin daha yüksek olması nedeniyle rotasını değiştirdi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Hollandalı teknik adam, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılmasıyla sağ kanatta oluşan boşluğu Berghuis ile doldurmayı planlıyor.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Bu doğrultuda, kulüpler arasında bonservis görüşmeleri son aşamaya gelmiş durumda. Berghuis de transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'a destek veriyor.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

MENAJER DESTEĞİ

Tecrübeli oyuncu Steven Berghuis ile Giovanni van Bronckhorst'un menajerinin aynı kişi olması, transfer sürecine olumlu yansıyor. Guido Albers de görüşmelere destek vererek transferin hızlanmasına katkı sağlıyor. Bu transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

32 yaşındaki Berghuis, Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Berghuis, Feyenoord forması giydiği dönemde Giovanni van Bronckhorst ile birlikte dört kupa kazandı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

GALATASARAY'A DEV ÇALIM!

Beşiktaş, uzun süredir Galatasaray'ın da ilgilendiği Oğuz Aydın transferinde büyük aşama kaydetti.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Galatasaray, kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki genç oyuncuya 4 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlılar ise 3 milyon Euro bonservis bedeli, 2 milyon Euro bonus, artı sonraki satıştan pay önerildi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Beşiktaş'ın ayrıca Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a bir oyuncusunu da takasla göndermeyi teklif ettiği belirtildi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan Alanyaspor yönetimi Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

RENNES İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Beşiktaş, Rennes forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı listesine aldı. Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki golcü ismi kiralamak için kısa süre içinde Rennes ile masaya oturacak.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Bertuğ Yıldırım, Süper Lig'de Hatayspor ve Antalyaspor formalarıyla 48 maça çıkmış ve 8 gol - 4 asistlik performansının ardından sezon başında 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olmuştu.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Rennes formasını bugüne dek 26 maçta sırtına geçiren Bertuğ, sahada bulunduğu 637 dakikada 1 gol-2 asist üretti.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

OKAY VE YUSUF İÇİN MESAFE KATEDİLDİ

Yerli rotasını genişletmek isteyen Beşiktaş, Okay Yokuşlu için de nabız yoklayacak. Okay'ı daha önce Trabzonspor'da istemiş ancak futbolcu Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyordu.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Ancak Beşiktaş yönetiminin hem Yusuf Yazıcı hem de Okay Yokuşlu ile bir hayli yol katettiği öğrenildi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

1 DÜNYA YILDIZI DAHA!

Transfer sezonunun şampiyonu olma yolunda ilerleyen Beşiktaş, Lazio'dan Immobile ile de anlaşma sağladı. Kartal bunun yanı sıra bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinden bu yana serbest statüde olan stoper Raphael Varane'a ilgisini sürdürüyor.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Yönetimle görüşen teknik direktör Van Bronckhorst, Fransız yıldızı şartlar oluşması halinde takımda görmek istediğini belirtti.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

Varane, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 32 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! Transferi van Bronckhorst bitirecek

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