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Fenerbahçe'den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. En Nesyri ve Saint Maximin ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi. Kanarya, EURO 2024 kadrosunda da bulunan milli yıldız için girişimlere başladı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 12:19 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 12:19
Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk olarak Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarına başlamış ve daha sonra İstanbul'a dönüş yapmıştı.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Temmuz ayının ilk günü ile birlikte Avusturya'ya uçan Fenerbahçe, Bad Waltersdorf'ta kampa girerek çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ilk günden itibaren çalışmaları sıkı tutuyor.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Antrenmanlarda takımdan 1 saat önce sahaya inen deneyimli teknik adam, idman düzenini kendisi kurarken, günde ikişer saate yakın iki antrenman yaptırıyor.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Kamp süreciyle ilgili konuşan futbolcular da sıkı program uygulandığına vurgu yaparak çok iyi çalıştıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Mourinho'nun kamptaki her şeyi en ince detayı ile inceleyerek öğrenirken, oyuncularla antrenmanlar dışında da bireysel olarak diyalog kurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Taktik çalışmalarında birçok kez oyunu durduran Portekizli teknik adam, takıma sürekli uyarılarda bulunuyor.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Maç içerisinde pozisyon anlamında farklı konuları işleyen Mourinho, detayları sıklıkla oyuncularına anlatıyor.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

İdmanları dron ile kayıt ettiren deneyimli çalıştırıcı, ekibiyle birlikte her antrenmanın analizini yapıyor.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

TAKIMIN ÜST SEVİYEYE ÇIKMASI İÇİN FİZİKSEL ÇALIŞMALAR

Mourinho, antrenmanlarda fiziksel olarak takımı daha üst seviyeye çekmek için zorlayan çalışmalar yaptırırken, kondisyonu artıracak çalışmalara önem veriyor.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Teknik ekibinde yer alan İtalyan atletik performans antrenörünün çalışmaları da bu süreçte önemli katkı sağlıyor.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

61 yaşındaki teknik adam, kampta fitness salonunun antrenman sahasında bulunmasından dolayı oyuncuların idmana erken gelerek fitness salonunda çalışma yapmasını istiyor. Bu şekilde hem toplu hem topsuz olarak takıma dayanıklılık katması planlanıyor.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Dayanıklılık antrenmanlarını zaman zaman yarışma şeklinde yaptırıyor Mourinho, kuvvet idmanlarını da sahada uyguluyor.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Jose Mourinho'nun Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne de birçok fitness ekipmanı getirttiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

GÖZLER TRANSFERLERDE

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları bu şekilde devam ederken gözler yapılacak takviyelere çevrildi.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Sarı lacivertliler şu ana dek Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerini tamamlarken, gündemde 6 numara, kanat ve golcü takviyeleri var.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Bu bağlamda En Nesyri ve Saint Maximin için görüşmelerini sürdüren Kanarya, milli yıldızı da gündemine aldı.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

BERTUĞ YILDIRIM BOMBASI

Umut Nayir'in forma süresi bulabileceği bir takıma gitmek istemesi üzerine Fenerbahçe, yerli santrfor arayışına girmişti.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

Kanarya bu bağlamda Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı. EURO 2024'te forma şansı bulamayan golcü oyuncu için Rennes ile görüşmelere başlanacak.

Fenerbahçe’den büyük sürpriz: Milli yıldıza kanca! Ne Merih ne Cenk...

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