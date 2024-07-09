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Beşiktaş'a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Jose Mourinho önderliğinde yeni sezona hazırlanan sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamın ismini de kullanıp yıldız isimleri takıma kazandırmayı hedefliyor. Kanarya bu doğrultuda Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldıza da kancayı taktı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 15:20 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 15:21
Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

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Sezonu Topuk Yaylası'nda açan Fenerbahçe, hazırlık döneminin ikinci aşaması için Avusturya'da bulunuyor.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekip yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Avusturya'nın Graz şehrinde idmanlarına yoğun şekilde devam eden Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına Admira Wacker karşısında çıktı.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

BSFZ Arena'da oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Ertuğrul Çetin- Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Oosterwolde, Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Cengiz Ünder, Zajc ve Dzeko ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Avusturya ekibi 7. dakikada Young ile öne geçmeyi başardı. Jose Mourinho'nun öğrencileri ise 22. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golü ile karşılık verdi.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

4 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu Admira Wacker ile oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Miguel Crespo ve Çağlar Söyüncü karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Sarı-lacivertliler gelecek hazırlık maçında Hajduk Split ile karşılaşacak.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Mücadele 10 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlaması için yoğun mesai harcanıyor.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine birçok isimle yolları ayırmayı hedeflerken, önemli futbolcuları kadroya dahil etme peşinde.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Sarı-lacivertliler yeni sezonda 6 isimle yola devam etmeyi düşünmüyor.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten isimlerden olan Joshua King ile de yola devam edilmedi.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kiraladığı Serdar Dursun ise İstanbul ekibine geri döndü.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sezonun açılışını yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, buradan döndükten sonra yönetime rapor sundu.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Jose Mourinho, Krunic, Peres, Kent ve Zajc'ı yeni sezonda kadroda düşünmediğini bildirdi.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Şu an kadrosunda 15 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de yönetim, Jose'nin biletini kestiği isimlere ek olarak Crespo ve Joao Pedro'yu da gönderme kararı aldı.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Böylece yabancı sayısını 9'a düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni yapılacak transferlere de yer açmış olacak.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Sarı-lacivertliler diğer yandan takıma dahil edeceği isimlere yöneldi.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün bonservisini eline alan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Yönetim, Michy Batshuayi'nin de sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir ismi kadrosuna dahil edecek.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan yıldız isim için harektete geçti.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Aspor'da yer alan habere göre; yönetimin, Armando Broja'yı listeye aldığı iddia edildi.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Sarı-lacivertliler, bonservisi Chelsea'de olan 22 yaşındaki oyuncu için nabız yokladı.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Broja, Arnavutluk Milli Takımı ile EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'da bulunuyordu.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Yıldız isim grup aşamasında İtalya ve İspanya karşısında forma giydi ancak skor katkısı sağlayamadı.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Broja geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fulham'da geçirdi.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Fulham ile 8 maça çıkan Arnavut oyuncu 1 asiste imza attı.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Armando Broja'nın bonservis değeri 22 milyon Euro olarak biliniyor.

Beşiktaş’a kötü haber! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

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