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Beşiktaş'ın Slovenya kampı kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listede yer almadı

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ın Slovenya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu açıklandı. Sİyah beyazlıların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan listede 5 isme yer verilmedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 00:16 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 00:16
Beşiktaş’ın Slovenya kampı kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listede yer almadı

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan Beşiktaş'ta Slovenya kampına götürülecek isimler açıklandı. Listede 5 futbolcuya yer verilmedi. Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan 4 oyuncunun yanı sıra bir yerli de kendine yer bulamadı.

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği Slovenya kampı için resmi hesaplar ve web sitesi aracılığıyla liste açıklandı. Buna göre Alex Oxlade-Chamberlain, Tayfur Bingöl, Franscisco Montero, Ante Rebic ve Daniel Amartey kafileye dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Ersin Destanoğlu
Göktuğ Baytekin
Emre Bilgin
Emir Yaşar
Jonas Svensson
Onur Bulut
Arda Ber Özüarp
Tayyip Talha Sanuç
Necip Uysal
Bakhtiyor Zainutdinov
Gabriel Paulista
Omar Colley
Emrecan Uzunhan
Arthur Masuaku
Emrecan Terzi
Demir Ege Tuknaz
Jean Onana
Amir Hadziahmetovic
Salih Uçan
Ernest Muçi
Gedosn Fernandes
Rafa Silva
Al-Musrati
Milot Rashica
Ajdin Hasica
Jackson Muleka
Vincent Aboubakar
Mustafa Hekimoğlu
Yakup Arda Kılıç

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