Beşiktaş’ın Slovenya kampı kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listede yer almadı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan Beşiktaş 'ta Slovenya kampına götürülecek isimler açıklandı. Listede 5 futbolcuya yer verilmedi. Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan 4 oyuncunun yanı sıra bir yerli de kendine yer bulamadı.

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği Slovenya kampı için resmi hesaplar ve web sitesi aracılığıyla liste açıklandı. Buna göre Alex Oxlade-Chamberlain, Tayfur Bingöl, Franscisco Montero, Ante Rebic ve Daniel Amartey kafileye dahil edilmedi.