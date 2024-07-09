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Batshuayi'nin ardından Galatasaray'a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Michy Batshuayi'ye imza attırarak transfer sezonuna giriş yaparken, gündeme bir eski Fenerbahçeli yıldız daha geldi. İşte sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 15:07 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 15:07
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Sarı kırmızılılar liglerin başlamasına 1 ay kala transferde gaza basma kararı aldı.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Cimbom şu ana kadar Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech ile kontrat imzalamıştı.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Yönetim bu iki oyuncunun yanı sıra en az 4 takviye daha yapmayı planlıyor.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Bu transferlerin ise sağ bek, stoper, orta saha ve kanat bölgesine olması bekleniyor.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Galatasaraylı idareciler, transfer listesindeki oyuncularla uzun süredir pazarlıklarını sürdürüyordu.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Sarı kırmızılılarda yapılacak transferlerde, ayrılacak isimlerin de önemli rol oynayacağı öğrenildi.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Cimbom'da birçok isme Avrupa'nın önemli takımlarının talip olduğu biliniyordu.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Yönetim iyi bir bonservis geliri gelmesi durumunda bazı futbolcularla yollarını ayıracak.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Özellikle sarı kırmızılılarda savunma bölgesinde sürpriz vedalar gerçekleşebilir.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Avrupa'nın önemli takımları Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'a ilgi gösteriyordu.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Yönetim de bu olası ayrılıkların önüne geçebilmek için transferde vites artırdı.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Galatasaray'ın stoper noktasında çok sürpriz bir yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Sarı kırmızılıların, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen sürpriz bir isim için harekete geçtiği öne sürüldü.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Son günlerde gündeme gelen o futbolcuya, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Cimbom ismi daha önce hiç gündeme gelmemiş o stoperi kadrosuna katması halinde flaş bir hamle yapmış olacak.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Öte yandan Galatasaray, devreye girdiği o savunmacıyı bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

İşte sarı kırmızılıların transferdeki yeni bombası...

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

G.SARAY'DAN SIMON KAJER BOMBASI!

A Spor'da yer alan haberde; Galatasaray'ın, Milan'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan Simon Kjaer için devreye girdiği öne sürüldü.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Sarı kırmızılıların, stoper hattındaki olası ayrılıklar için Danimarkalı oyuncuyu gündemine aldığı iddia edildi.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

35 yaşındaki futbolcunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği kaydedildi.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Simon Kjaer'in, Şampiyonlar Ligi faktörüyle de Galatasaray'a sıcak baktığı aktarıldı.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Öte yandan sarı kırmızılıların serbest statüde yer alan Kajer ile kısa süre içinde anlaşma sağlayacağı öne sürüldü.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Cimbom'un takımda herhangi bir ayrılık yaşanması halinde deneyimli futbolcuyu resmen açıklayacağı iddia edildi.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Simon Kjaer geçtiğimiz sezonlarda ülkemizde Fenerbahçe forması giymişti.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

2015 yılında sarı lacivertlilere gelen Kjaer, başarılı performansı sonrası 2017 yılında 12.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştu.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Son 4 sezondur Milan forması giyen Danimarkalı defans, temmuz ayı itibariyle İtalyan devinden ayrılmıştı.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Öte yandan Kjaer kariyerinde Palermo, Midtjylland, Wolfsburg, Roma, Lille ve Atalanta gibi kulüplerde de boy göstermişti.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

1.91 boyundaki savunmacı ülke milli takımında ise 132 maça çıkarken, 5 gol attı.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

35 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

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