Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar liglerin başlamasına 1 ay kala transferde gaza basma kararı aldı.
Cimbom şu ana kadar Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech ile kontrat imzalamıştı.
Yönetim bu iki oyuncunun yanı sıra en az 4 takviye daha yapmayı planlıyor.
Bu transferlerin ise sağ bek, stoper, orta saha ve kanat bölgesine olması bekleniyor.
Galatasaraylı idareciler, transfer listesindeki oyuncularla uzun süredir pazarlıklarını sürdürüyordu.
Sarı kırmızılılarda yapılacak transferlerde, ayrılacak isimlerin de önemli rol oynayacağı öğrenildi.
Cimbom'da birçok isme Avrupa'nın önemli takımlarının talip olduğu biliniyordu.
Yönetim iyi bir bonservis geliri gelmesi durumunda bazı futbolcularla yollarını ayıracak.
Özellikle sarı kırmızılılarda savunma bölgesinde sürpriz vedalar gerçekleşebilir.
Avrupa'nın önemli takımları Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'a ilgi gösteriyordu.
Yönetim de bu olası ayrılıkların önüne geçebilmek için transferde vites artırdı.
Galatasaray'ın stoper noktasında çok sürpriz bir yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen sürpriz bir isim için harekete geçtiği öne sürüldü.
Son günlerde gündeme gelen o futbolcuya, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi.
Cimbom ismi daha önce hiç gündeme gelmemiş o stoperi kadrosuna katması halinde flaş bir hamle yapmış olacak.
Öte yandan Galatasaray, devreye girdiği o savunmacıyı bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
İşte sarı kırmızılıların transferdeki yeni bombası...
G.SARAY'DAN SIMON KAJER BOMBASI!
A Spor'da yer alan haberde; Galatasaray'ın, Milan'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan Simon Kjaer için devreye girdiği öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların, stoper hattındaki olası ayrılıklar için Danimarkalı oyuncuyu gündemine aldığı iddia edildi.
35 yaşındaki futbolcunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği kaydedildi.
Simon Kjaer'in, Şampiyonlar Ligi faktörüyle de Galatasaray'a sıcak baktığı aktarıldı.
Öte yandan sarı kırmızılıların serbest statüde yer alan Kajer ile kısa süre içinde anlaşma sağlayacağı öne sürüldü.
Cimbom'un takımda herhangi bir ayrılık yaşanması halinde deneyimli futbolcuyu resmen açıklayacağı iddia edildi.
Simon Kjaer geçtiğimiz sezonlarda ülkemizde Fenerbahçe forması giymişti.
2015 yılında sarı lacivertlilere gelen Kjaer, başarılı performansı sonrası 2017 yılında 12.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştu.
Son 4 sezondur Milan forması giyen Danimarkalı defans, temmuz ayı itibariyle İtalyan devinden ayrılmıştı.
Öte yandan Kjaer kariyerinde Palermo, Midtjylland, Wolfsburg, Roma, Lille ve Atalanta gibi kulüplerde de boy göstermişti.
1.91 boyundaki savunmacı ülke milli takımında ise 132 maça çıkarken, 5 gol attı.
35 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.