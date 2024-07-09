Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor.
Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor.
Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı.
Bu bağlamda Jose Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi.
NTV Spor'un haberine göre; Deneyimli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin biletini kesti.
İşte dev operasyonunun detayları...
9 YABANCIYA 'KALSIN' RAPORU
İşte o isimler...
Dominik Livakovic
Osayi-Samuel
Alexander Djiku
Jayden Oosterwolde
Fred
Dusan Tadic
Sebastian Szymanski
Edin Dzeko
Rodrigo Becao
6 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI!
İşte o futbolcular...
Luan Peres
Rade Krunic
Miguel Crespo
Miha Zajc
Ryan Kent