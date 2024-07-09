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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho 15 isimlik raporunu yönetime sundu. Buna göre takımda kalacaklar ve gidecekler belli oldu. İşte o liste...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 15:51 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 17:07
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

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Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar
Fenerbahçe'nin Avusturya antrenmanından görüntüler!

Bu bağlamda Jose Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

NTV Spor'un haberine göre; Deneyimli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin biletini kesti.

İşte dev operasyonunun detayları...

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

9 YABANCIYA 'KALSIN' RAPORU

İşte o isimler...

Dominik Livakovic

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Osayi-Samuel

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Alexander Djiku

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Jayden Oosterwolde

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Fred

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Dusan Tadic

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Sebastian Szymanski

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Edin Dzeko

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Rodrigo Becao

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

6 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI!

İşte o futbolcular...

Luan Peres

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Rade Krunic

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Miguel Crespo

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Miha Zajc

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Ryan Kent

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

Joao Pedro

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan 15 isimlik rapor! İşte gidecek ve kalacaklar

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