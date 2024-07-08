Mart ayında gerçekleşen olayla ilgili İtalyan basınında İmmobile'nin avukatlarının yaptığı açıklamaya yer verildi. Açıklamada, "Ciro Immobile, çarşamba günü okul önündeyken bir grup kişi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Perşembe günü eşi Jessica Melena'nın başına da aynı olay geldi. Maalesef tüm bunlar bazı basın kuruluşlarının ve gazetecilerin Ciro Immobile'a karşı nefret dolu sözler yayan sosyal ağlar aracılığıyla yürüttüğü ve desteklediği nefrete kışkırtma sonrasında gerçekleşti. Ayrıca gerçekle ilgisi olmayan rekonstrüksiyonları da haber yapıyor. Bu olayın ardından futbolcu, avukatlarına bu iftiranın sorumluları hakkında bugün cezai işlem başlatma yetkisi verdi. Bu tür ifadeler ciddi anlamda karalayıcıdır ve dolayısıyla sporcunun profesyonel ve kişisel kariyerine zarar verir. Görüntü, ilgili hakimin dikkatine sunulacaktır. Özellikle sebepsiz yere nefrete kışkırtma cezalandırılması gereken bir suçtur." ifadeleri kullanıldı
STOPERE DEV HAMLE!
Yeni sezonda yıldız isimlerle anlaşmaya devam eden Beşiktaş ikinci stoperini de buldu. Yönetim, Augsburg'da forma giyen Felix Uduokhai ile ilgileniyor. 1.93'lük oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 33 maçta 2.922 dakika süre alan Uduokhai, söz konusu karşılaşmalarda, 2 gol attı ve 1 kırmızı kart gördü. Augsburg ile 1 yıl daha kontratı bulunan savunma oyuncusuna güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.
İSTANBUL'A GELİP TESİSLERİ GEZDİ
Beşiktaş kadrosuna katmak istediği Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getirdi. Nijerya asıllı Alman futbolcu Nevzat Demir Tesisleri'ni ve Beşiktaş ile ilgili yerleri gezerek bilgi edindi. Kariyerinde 1869 Mübih, ve Wolfsburg'da da oynayan yıldız stoperin sözleşmesi gelecek sezon bittiği için yönetim yüksek bir bonservis ödemek istemiyor. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.