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Beşiktaş'tan iki bomba birden! Kartal yine yüksekten uçacak... Transferler arka arkaya geliyor

Geride kalan sezonu ligde ve Avrupa'da kötü geçirmesine rağmen Türkiye Kupası kazanarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katarak dünyada ses getiren Kartal, 2 yıldız ismi daha renklerine bağlamak üzere. Stoper ve hücum bölgesi için atılacak imzalarla birlikte taraftarlar da şampiyonluğa olan inancını daha da artıracak gibi gözüküyor. Başkan Hasan Arat ve ekibinin kısa süre içerisinde resmi açıklamaları yapması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 16:45 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 16:45
Beşiktaş’tan iki bomba birden! Kartal yine yüksekten uçacak... Transferler arka arkaya geliyor

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Sergen Yalçın ile yaşadığı şampiyonluk sonrasında zirveden uzak kalan ve geçen sezonu da 6'ıncı tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u Al-Musrati'nin son dakikada attığı golle 3-2 yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Siyah beyazlılar ayrıca Avrupa biletini de cebine koymuştu. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele etmek isteyen Kara Kartal kadrosuna takviyeler yapmaya başladı. İki bomba patlatan yönetim yeni hamleleri de kısa süre içerisinde duyuracak. 2 yıldız daha gündemde ve açıklanmaları bekleniyor. İşte detaylar...

İLK YILDIZ PAULISTA

Yeni sezonda mücadele ettiği ligde ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak, Avrupa'da da en iyi yere gelebilmek isteyen Beşiktaş'ta ilk transfer Gabriel Paulista olmuştu. Siyah beyazlılar, Brezilyalı stoper ile sözleşme imzalayarak istanbul'a getirdi.

Beşiktaş, Gabriel Paulista'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'A bildirdi. Açıklamada, "Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

RAFA SILVA BOMBASI

Siyah beyazlılar Brezilyalı stoperin ardından bu kez de adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafa Silva'yı renklerine bağladı. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Portekizli yıldız tercihini Kara Kartal'dan yana kullandı.

Beşiktaş, Rafa Silva'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

AYRILACAKLAR BELLİ OLDU

Geçen sezon transfer edilen futbolcuların büyük çoğunluğundan verim alamayan Beşiktaş'ta birçok isimle yollar ayrılacak. Geniş çaplı bir revizyon düşünen Giovanni van Bronckhorst, istemediği oyuncuları yönetime bildirdi.

TANDEM YENİLENİYOR

Hollandalı teknik direktör stoper tandemini sil baştan yeniliyor. Gabriel Paulista'nın yanına bir isim daha alınacak. Ayrıca kadrodaki Daniel Amartey teklif gelmesi halinde gönderilecek. Javi Montero için de yine kolaylık sağlanacak. Omar Colley için ise bonservis beklentisi mevcut. 2-3 milyon euro arası para bekleniyor.

Bakhtiyor Zaynutdinov ve Arthur Masuaku da yine talip çıkması halinde gönderilebilecek isimler arasında. Özellikle Kazak oyuncu için Zenit iddiaları vardı ancak şu ana kadar gerçekleşmedi. Eğer Rus ekibi yeniden kapıyı çalarsa işler değişebilir.

3 OYUNCU DAHA YOLCU

Kartal'da orta sahada da gidecek oyuncular var. Jean Onana ve Alex-Oxlade Chamberlain için yine teklifler bekleniyor. Gedson Fernandes'in Rusya'ya transferi henüz gerçekleşmedi ancak görüşmeler sürüyor. Ante Rebic ve Milot Rashica'ya da kolaylık sağlanacak. Ajdin Hasic'in de kontenjan nedeniyle devam etmesi mümkün gözükmüyor.

SANTRFORLAR DA GÖNDERİLECEK

Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan iki golcü Muleka ve Aboubakar'ın da ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Kamerunlu forvete geride kalan sezonda talipleri çıktı ancak gitmedi. Kongolu yıldızı ise birçok takım istiyor ancak resmi teklif henüz gelmedi.

FORVETE IMMOBILE

Beşiktaş yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı ekip İtalyan forvet oyuncusuyla 2 yıllığına el sıkıştı. 34 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

Immobile geride kalan sezonda 43 karşılaşmaya çıkıp 11 gol atmıştı. Ayrıca 1 de asist üretip 2359 dakika sahada kalmıştı.



TARAFTARIN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI
İtalyan ekibinin yıldızı Ciro Immobile'yi teknik direktör Sarri'nin gönderilişinden sorumlu tutan bir grup taraftar futbolcuya oğlunun gözü önünde sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.

Mart ayında gerçekleşen olayla ilgili İtalyan basınında İmmobile'nin avukatlarının yaptığı açıklamaya yer verildi. Açıklamada, "Ciro Immobile, çarşamba günü okul önündeyken bir grup kişi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Perşembe günü eşi Jessica Melena'nın başına da aynı olay geldi. Maalesef tüm bunlar bazı basın kuruluşlarının ve gazetecilerin Ciro Immobile'a karşı nefret dolu sözler yayan sosyal ağlar aracılığıyla yürüttüğü ve desteklediği nefrete kışkırtma sonrasında gerçekleşti. Ayrıca gerçekle ilgisi olmayan rekonstrüksiyonları da haber yapıyor. Bu olayın ardından futbolcu, avukatlarına bu iftiranın sorumluları hakkında bugün cezai işlem başlatma yetkisi verdi. Bu tür ifadeler ciddi anlamda karalayıcıdır ve dolayısıyla sporcunun profesyonel ve kişisel kariyerine zarar verir. Görüntü, ilgili hakimin dikkatine sunulacaktır. Özellikle sebepsiz yere nefrete kışkırtma cezalandırılması gereken bir suçtur." ifadeleri kullanıldı

STOPERE DEV HAMLE!

Yeni sezonda yıldız isimlerle anlaşmaya devam eden Beşiktaş ikinci stoperini de buldu. Yönetim, Augsburg'da forma giyen Felix Uduokhai ile ilgileniyor. 1.93'lük oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 33 maçta 2.922 dakika süre alan Uduokhai, söz konusu karşılaşmalarda, 2 gol attı ve 1 kırmızı kart gördü. Augsburg ile 1 yıl daha kontratı bulunan savunma oyuncusuna güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.

İSTANBUL'A GELİP TESİSLERİ GEZDİ

Beşiktaş kadrosuna katmak istediği Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getirdi. Nijerya asıllı Alman futbolcu Nevzat Demir Tesisleri'ni ve Beşiktaş ile ilgili yerleri gezerek bilgi edindi. Kariyerinde 1869 Mübih, ve Wolfsburg'da da oynayan yıldız stoperin sözleşmesi gelecek sezon bittiği için yönetim yüksek bir bonservis ödemek istemiyor. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

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