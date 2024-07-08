Türkiye Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 102 sporcu ile katılacak

İlk kez 100 yıl önce olimpiyatlara katılan Türkiye, bir asrın ardından Team Türkiye adıyla bu kez Paris 2024 Olimpiyatlları'nda altın madalya mücadelesi verecek. 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda kırmızı beyazlılar katıldığı tüm branşlarda kendi alanlarında en önemli isimleri seçerek Fransa'ya götürülecek.

32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek oyunlarda 329 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanışı Paris 2024'te yer alacak.