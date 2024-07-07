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EURO 2024'te verdikleri mücadele ile ülkemizi gururlandıran A Milli Takımı'mız yurda geri döndü

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde kalarak ülkemizi gururlandıran, A Milli Futbol Takımı'mız yurda döndü.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 01:24 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 01:24
EURO 2024’te verdikleri mücadele ile ülkemizi gururlandıran A Milli Takımı’mız yurda geri döndü

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EURO 2024'te son 8 takım arasına kalan ve ülkemizi gururlandıran A Milli Futbol Takımı, çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.



Gösterdikleri performansla alkış toplayan milliler, başı dik bir şekilde yurda dönerken futbolcularımızı da taraftarlar karşılayarak destek verdi.

Uğurcan Çakır, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak etmiştik. Herkes, elinden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalıştı. Bu turnuvada güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Çok genç, çok yetenekli futbolcuların olduğu bir kadromuz var. Hocamızın da turnuva üzerinde oyun planları oldukça başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar yakalayacağız."

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