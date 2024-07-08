2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Türkiye için çeyrek finalde oynadığı Hollanda karşılaşması ile sona erdi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Portakallar'a karşı aldığımız 2-1'lik yenilgi sonrası organizasyona veda ettik.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Türkiye için çeyrek finalde oynadığı Hollanda karşılaşması ile sona erdi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Portakallar'a karşı aldığımız 2-1'lik yenilgi sonrası organizasyona veda ettik.
Maçın 35'inci dakikasında cezalı Merih'in yerine oynayan Samet Akaydin'in kafasıyla 1-0 öne geçtik. İlk yarıyı da bu sonuçla önde kapattık. Hollanda, 70. dakikada Memphis Depay'ın pası sonrası Stefan de Vrij'in attığı golle eşitliği sağladı, 76. dakikada da Cody Gakpo'nun vuruşunda Mert Müldür'ün kendi kalesine attığı golle öne geçti. Karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldık.
Millilerimiz EURO 2024'te F grubuna düştü. Rakiplerimiz ise Gürcistan, Çekya ve Portekiz'di. Gürcüleri 3-1 ve Çekleri 2-1 yenerken Portekiz'e ise 3-0 yenilerek 6 puanla son 16 turuna yükseldik. Bir sonraki rakibimiz Avustruya'ydı. Merih'in adeta golle başlatıp 57'inci saniyede fileleri havalandırdığı maçta ikinci golü de bulması 2 farklı üstünlüğü getirdi. Avusturyla her ne kadar gol bulsa da Mert'in yüzyılın kurtarışlarından biri olarak dahi görülen hamlesi sonrası çeyrek finale kaldık. Ancak Hollanda karşısında istediğimiz sonucu alamadık.
KASA DOLDU
A Milli Takım çeyrek finale yükselerek kasasını da doldurmuş oldu. Çeyrek finale yükselme aşamasına kadar gelindiği için toplamda 15.25 milyon euro gelir elde edildi.
NEREDEYSE 5 KATINI DAHA ALABİLECEKTİK
Millilerimiz yarı finale çıkabilseydi 19,25 milyon euro, finale kalsaydı 24,25 milyon euro ve şampiyonluk elde etseydi 27,25 milyon euro kazanabilecekti.
PİYASA DEĞERLERİ TAVAN YAPTI
Bizim Çocuklar EURO 2024'te gösterdiği performansla birlikte en çok alkış alan takımların başında geldi. Birçok otoriteye göre de maçları en zevkli geçen ülkelerin ilk sıralarındaydı. Bu durum piyasa değerlerine de yansıdı. Pek çok futbolcunun sezon sonunda yapılan güncellemelere EURO 2024 etkisi olumlu yansıdı.
Fenerbahçe'deki yeteneğini sahada gösterdikten sonra Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da aldığı kısa süreye rağmen çok iyi bir gol istatistiği yakalamıştı. Milli futbolcu EURO 2024'te 1 kez ağları havalandırıp 2 de asist yaparak arkadaşlarına gol pası verdi. Ronaldo ve Rooney ile birlikte ilk turnuvasında skor katkısı veren en genç oyunculardan biri olnayı da başaran Arda'nın 15 milyon euroluk değeri 30 milyon euroya yükseldi.
Milli takımın kaptanı olarak doğduğu Almanya'ya gelen Hakan Çalhanoğlu da değeri yükselen isimlerden biri. İtalya'da futbol hayatını sürdüren gurbetçi orta saha yüzde 12.5'luk piyasa değeri yükselişiyle 40 milyon eurodan 45 milyon euroya artış gösterdi.
3 sezondur Avrupa takımlarının listesinde bulunan Ferdi Kadıoğlu da turnuvanın en iyi beklerinden biri olmayı başardı ve hücum istatistikleriyle dikkt çekti. Fenerbahçe'nin yıldızının turnuva öncesinde değeri 20 milyon euroydu. Başarılı bir organizasyon geçirmesine rağmen değerinde sadece 1 milyon euroluk yükseliş oldu.
Gürcistan maçından itibaren takımın en ön plana çıkan isimlerinden biri arasına giren ve Hollanda karşısında De Vrij ile van Dijk'ı adeta dağıtan Barış Alper Yılmaz'ın da piyasa değerinde artış gözlemlendi. 13 milyon eurodan 17 milyon euroya yükseldi.
SEMİH'İN DEĞERİNDE YÜZDE 50'LİK ARTIŞ
Ayrıca milli futbolcu İsmail Yüksek, yüzde 20'lik artışla 12 milyon euroya, Semih Kılıçsoy, yüzde 50'lik artışla 12 milyon euroya, İrfan Can Kahveci de yüzde 11,1'lik artışla 10 milyon euroya yükseldi.