KASA DOLDU A Milli Takım çeyrek finale yükselerek kasasını da doldurmuş oldu. Çeyrek finale yükselme aşamasına kadar gelindiği için toplamda 15.25 milyon euro gelir elde edildi. Katılım ücreti: 9,25 milyon €

Galibiyet primi: 2 milyon €

Son 16 turuna yükselme: 1.5 milyon €

Çeyrek finale yükselme: 2.5 milyon €

NEREDEYSE 5 KATINI DAHA ALABİLECEKTİK Millilerimiz yarı finale çıkabilseydi 19,25 milyon euro, finale kalsaydı 24,25 milyon euro ve şampiyonluk elde etseydi 27,25 milyon euro kazanabilecekti.

PİYASA DEĞERLERİ TAVAN YAPTI Bizim Çocuklar EURO 2024'te gösterdiği performansla birlikte en çok alkış alan takımların başında geldi. Birçok otoriteye göre de maçları en zevkli geçen ülkelerin ilk sıralarındaydı. Bu durum piyasa değerlerine de yansıdı. Pek çok futbolcunun sezon sonunda yapılan güncellemelere EURO 2024 etkisi olumlu yansıdı.

Fenerbahçe'deki yeteneğini sahada gösterdikten sonra Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da aldığı kısa süreye rağmen çok iyi bir gol istatistiği yakalamıştı. Milli futbolcu EURO 2024'te 1 kez ağları havalandırıp 2 de asist yaparak arkadaşlarına gol pası verdi. Ronaldo ve Rooney ile birlikte ilk turnuvasında skor katkısı veren en genç oyunculardan biri olnayı da başaran Arda'nın 15 milyon euroluk değeri 30 milyon euroya yükseldi.