Servet Yardımcı TFF başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

18 Temmuz'da gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı seçimi için Servet Yardımcı adaylık başvurusunu yaptı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin de aday olduğu seçim için Yardımcı dosyalarını teslim etti.