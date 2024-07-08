Servet Yardımcı TFF başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

18 Temmuz'da gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı seçimi için Servet Yardımcı adaylık başvurusunu yaptı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin de aday olduğu seçim için Yardımcı dosyalarını teslim etti.
18 Temmuz'da gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı seçimi için Servet Yardımcı adaylık başvurusunu yaptı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin de aday olduğu seçim için Yardımcı dosyalarını teslim etti.
Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.