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Servet Yardımcı TFF başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylığını açıklayan Servet Yardımcı, başvurusu için gereken dosyayı teslim etti. Ayrıca sosyal medya hesabından da konu hakkında açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 18:55 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 18:58
Servet Yardımcı TFF başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

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18 Temmuz'da gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı seçimi için Servet Yardımcı adaylık başvurusunu yaptı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin de aday olduğu seçim için Yardımcı dosyalarını teslim etti.

Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.

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