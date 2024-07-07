663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Mustafa Taş’ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek üst üste ikinci kez başpehlivan oldu

Son dakika haberleri... Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final güreşi yapacak iki isim belli oldu.









Nefes kesen finalde 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek üst üste ikinci kez başpehlivan oldu.