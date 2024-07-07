663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Mustafa Taş’ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek üst üste ikinci kez başpehlivan oldu

Son dakika haberleri... Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final güreşi yapacak iki isim belli oldu.
Nefes kesen finalde 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek üst üste ikinci kez başpehlivan oldu.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde, Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 40 başpehlivandan adını yarı finale yazdıran dört pehlivanın karşılaşmaları geride kaldı. Rakibi Serhat Gökmen'i yenen 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş adını finale yazdırdı. Geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ise Hüseyin Gümüşalan yenerek finale çıktı.
KİMLERİ ELEDİLER?
Finalistlerden Mustafa Taş, finale gelene kadar 2'nci turda Turan Balaban, 3'üncü turda Orhan Okulu, 4'üncü turda Enes Doğan ve yarı finalde Serhat Gökmen'i yendi.