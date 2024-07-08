Galatasaray’a EURO 2024 piyangosu! Yıldız futbolcu için talip çıktı... 25 milyon euro bekleniyor

Galatasaray transfer haberleri | Yeni sezonda da şampiyon olabilmek adına kolları sıvayan Galatasaray, çalışmalarına devam ediyor. Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattıktan sonra yeni hamleleri de beraberinde getirmek isteyen yönetim, birçok isimle görüşme halinde.
Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi üzerine gerçekleştirilen temaslarda yönetim sağ bek ve orta saha transferi için de kısa sürede açıklamaları yapmayı planlıyor.
Sarı kırmızılılar sahip olduğu yıldızlar nedeniyle de istim üzerinde. Kadroda yer alan oyuncuların birçoğu Avrupa devlerinin radarında bulunuyor. Ayrıca gitmesi istenen futbolculardan da yine hatrı sayılır bir gelir bekleniyor.