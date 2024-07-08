Galatasaray’a EURO 2024 piyangosu! Yıldız futbolcu için talip çıktı... 25 milyon euro bekleniyor

İSİMLER BELİRLENDİ Geçen sezon kiralanan ve geçtiğimiz günlerde de tapusu 1+1 yıllığına alınan Hakim Ziyech için Suudi Arabistan'dan teklif gelebileceği yönündeki iddialar üzerine yönetim bonservisini belirledi. Faslı yıldız için 10 milyon euro isteniyor.

Wilfred Zaha için Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği yönünde iddialar yer alsa da Fildişili yıldız için de yine 10 milyon euroluk bir bonservis beklentisi söz konusu.

Shakhtar ile FIFA'lık olma pahasına alınan Tete'de de teklif bekleniyor. Sambacı konusunda devre arasında ülkesinden bazı takımlar devreye girse de yönetim ücretleri az bularak geri çevirdi.

Sergio Oliveira'nın 2 yıllık kontratı bulunuyor. Ancak 2 milyon 750 bin euro kazanması hem fesih hem de başka takıma gönderme konusunda zorluk yaşatıyor. Ayrıca isteyen takımlar olması halinde Portekizli yıldızın ne kadar feragat edeceği merak konusu.