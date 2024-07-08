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Galatasaray'a EURO 2024 piyangosu! Yıldız futbolcu için talip çıktı... 25 milyon euro bekleniyor

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek ve üst üste üçüncü kez zirvede yer almak isteyen Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Birbirinden önemli yıldızları listesinde bulunduran Cimbom'da ayrılacak futbolcular konusunda da çok sayıda haber manşetleri süslüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un astronomik bir teklif gelmedikçe gitmesini istemediği futbolculardan biri için dünya devi devreye girdi ve temaslar başladı İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 23:02 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 23:02
Galatasaray’a EURO 2024 piyangosu! Yıldız futbolcu için talip çıktı... 25 milyon euro bekleniyor

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Galatasaray transfer haberleri | Yeni sezonda da şampiyon olabilmek adına kolları sıvayan Galatasaray, çalışmalarına devam ediyor. Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattıktan sonra yeni hamleleri de beraberinde getirmek isteyen yönetim, birçok isimle görüşme halinde.

Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi üzerine gerçekleştirilen temaslarda yönetim sağ bek ve orta saha transferi için de kısa sürede açıklamaları yapmayı planlıyor.

Sarı kırmızılılar sahip olduğu yıldızlar nedeniyle de istim üzerinde. Kadroda yer alan oyuncuların birçoğu Avrupa devlerinin radarında bulunuyor. Ayrıca gitmesi istenen futbolculardan da yine hatrı sayılır bir gelir bekleniyor.

İSİMLER BELİRLENDİ

Geçen sezon kiralanan ve geçtiğimiz günlerde de tapusu 1+1 yıllığına alınan Hakim Ziyech için Suudi Arabistan'dan teklif gelebileceği yönündeki iddialar üzerine yönetim bonservisini belirledi. Faslı yıldız için 10 milyon euro isteniyor.

Wilfred Zaha için Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği yönünde iddialar yer alsa da Fildişili yıldız için de yine 10 milyon euroluk bir bonservis beklentisi söz konusu.

Shakhtar ile FIFA'lık olma pahasına alınan Tete'de de teklif bekleniyor. Sambacı konusunda devre arasında ülkesinden bazı takımlar devreye girse de yönetim ücretleri az bularak geri çevirdi.

Sergio Oliveira'nın 2 yıllık kontratı bulunuyor. Ancak 2 milyon 750 bin euro kazanması hem fesih hem de başka takıma gönderme konusunda zorluk yaşatıyor. Ayrıca isteyen takımlar olması halinde Portekizli yıldızın ne kadar feragat edeceği merak konusu.

Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için de yine 25 milyon euroluk bonserbis beklentisi söz konusu. Yönetim iki oyuncuda da daha az bir rakama masaya oturmak istemiyor.

EN AZ 15 MİLYON EURO

Kerem Aktürkoğlu birçok Avrupa devinin listesinde. Ancak henüz resmi bir teklif gelmedi. Eğer olursa da 15 milyon eurodan aşağı bırakılmasına sıcak bakılmıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A DEV TALİP

Sarı kırmızılıların en gözde ismi ise Barış Alper Yılmaz. Mill takımımızın EURO 2024'te gösterdiği performansla ön plana çıktığı turnuvada yıldız oyuncu da Ferdi ile birlikte adından en çok söz ettiren isim oldu.

Genç sağ kanat bu sezon 55 maçta 7 gol - 12 asist yaptı ve 3 bin 490 dakika sahada kaldı.

İspanyol basınına göre Arsenal, Barış Alper Yılmaz için devreye girdi. G.Saray'ın cazip bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu bırakmak istemediği vurgulandı.

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