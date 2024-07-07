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Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

EURO 2024'te Türkiye A Milli Futbol Takımımızla gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Barış Alper Yılmaz, Hollanda maçında da sahanın yıldızlarındandı. Dünyanın en iyi stoperlerinden van Dijk'ın maç sonunda 'Bizi çok zorladı' dediği Barış Alper için, Premier Lig ekibi çılgın bir rakamı gözden çıkardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 15:16 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 15:16
Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Kemerburgaz'da yapılan yeni tesislerinde sezona start veren sarı kırmızılılar, kamp için Avusturya'ya gidecek.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Son iki sezon kazanılan şampiyonlukların ardından 5. yıldız hedefiyle sezona başlayacak olan sarı kırmızılılar, kadrosunu da bu hedef doğrultusunda oluşturmayı planlıyor.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, iç ve dış transferde 3 imzayla takımını güçlendirdi.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

ZIYECH KALDI

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hakim Ziyech, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Devre arasında takımdan ayrılması bile konuşulan Faslı yıldız, kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirdi ve opsiyonunu kullandırdı.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

İLK İMZA BATSHUAYI'DEN

Galatasaray'ın dış transferdeki ilk imzası ise büyük ses getirdi. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Belçikalı yıldız, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olarak da tarihe geçti.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

MERTENS BİLMECESİ SONA ERDİ

Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Dries Mertens takımda kaldı.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Sarı kırmızılılar, 37 yaşındaki yıldız futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı. Mertens, sezon öncesi hazırlıkların ilk gününde de takımda yer aldı.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

AURIER VE NDOMBELE AYRILDI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon performans veremeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve 6 aylığına transfer edilen Serge Aurier ile vedalaşıldı.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

İki futbolcu da ayrılığın ardından veda mesajı paylaşırken, Galatasaray'a başarı dileklerinde bulundular.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo, Mathias Ross, Yusuf Demir ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

KONTENJAN DOLDU

Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, sözleşmesi bulunan yıldız isimlerle de vedalaşılacak.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

STOPER KARARI!

Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

BARIŞ ALPER YILMAZ RÜZGARI

Galatasaray'da transferde bu planlamalar yapılırken, milli formayla gösterdiği performansla devlerin ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Son oynanan Hollanda maçında van Dijk'a zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, Premier Lig ekiplerinin de iştahını kabarttı.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

NEWCASTLE'IN GÖZDESİ

Bu doğrultuda Ada ekiplerinden Newcastle United'ın Barış Alper Yılmaz için kesenin ağzını açacağı öğrenildi.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Yönetimin Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon eurodan açacağı belirtilirken, bonuslarla beraber bu ücretin 40 milyon seviyesine çıkarılmak isteneceği kaydedildi.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

Suudi Arabistan merkezli 'Kamu Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu Newcastle United'ın, Barış Alper Yılmaz için bu rakamı ödeyebileceği ifade edildi.

Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli

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