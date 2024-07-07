’Maradonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

MARCA: HERKES GİDER, ANCAK İYİ OLANLAR İZ BIRAKIR "Arda Güler Avrupa Şampiyonası'ndan ayrılıyor. Sonunda, er ya da geç, herkes ayrılır ama iyi olanlar iz bırakır. Madridli oyuncu bunu hem sol ayağıyla hem de Türkiye'nin Hollanda'ya attığı golde Samet Akaydın'a asist yaptığı sağ ayağıyla yaptı. Türkler için bir başka maç, son maç ve sansasyon yine Arda Güler'di."

AS: ARDA GÜLER MARADONAVARİ... "De Vrij ve Gakpo, Koeman'ın Hollanda'sını yarı finale taşımak için Madrid'li yıldızdan neredeyse Maradonavari bir performans daha çıkardı."

PAIS: ARDA GÜLER'İN YAKTIĞI ATEŞ "Hollanda, Arda Güler'in ateşlediği Türk ateşini cehennemini söndürdü. Hollanda tutkulu bir atmosferde geri dönüyor ve İngiltere ile karşılaşmaları bir başka derbi olmaya hazırlanıyor."

RELEVO: TÜRK GAZETECİLER BİLDİ "Yıl boyunca İspanyol gazeteciler Türk meslektaşlarından mesajlar aldı. "Arda Güler neden oynamıyor? Ancelotti ona bir şans vermeli" diye sordular. Sonra birbiri ardına tahminlerde bulundular: "Göreceksiniz. Arda Güler Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı olacak". Neredeyse tutturdular."