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'Maradonavari' Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

EURO 2024'te yarı finale çıkmak için Hollanda ile kozlarını paylaşan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Türkiye Hollanda maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken; Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a büyük övgüler geldi. İşte o manşetler...

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 12:05 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 12:05
’Maradonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

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GAZZETTA: MONTELLA'NIN TÜRKİYE'Sİ İNANIYOR

"Montella'nın Türkiye'si inanıyor, kendi kalesine attığı gol rüyayı söndürüyor. Hollanda yarı finalde. İtalyan koçun takımı Akaydın ile öne geçti, ancak ikinci yarıda Oranje 6 dakika içinde De Vrij ve Muldur'un kendi kalesine attığı gollerle maçı çevirdi: 10 Temmuz'da İngiltere ile karşılaşacaklar.

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

Hollanda, sonuncusundan tam on yıl sonra büyük bir turnuvada yarı finale yükseldi. 5-6 Temmuz 2014 gecesi, Brezilya Dünya Kupası'nın sürprizi Kosta Rika'yı mağlup etmişti. Bu kez de en ilginç yabancı olan Vincenzo Montella'nın Binbir Gece Türkiye'sini evine gönderdi ve Avrupa Şampiyonası'nın sondan bir önceki perdesine girdi. Türk stoperin golle ilişkisi almanaklara geçecek cinsten, Verbruggen'i alttan cezalandırmak için soyguncu tarzında yaptığı kafa vuruşu. Ve herkesi 1-0'la dinlenmeye gönderdi."

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

BILD: ALTI DAKİKA YETTİ

"Hollanda birkaç istisna dışında uzun süre hayal gücünden yoksun kaldı ve neredeyse hiç tehlikeli hareket yapamadı. Keoman devre arasında Weghorst'u oyuna alarak reaksiyon gösterdi ancak Türkiye şansını denedi. Arda Güler serbest vuruşta direği geçmeyi başaramadı. Sonunda iki iyi hamle ve altı dakika Hollandalıların partisini kutlaması için yeterli oldu."

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

KICKER: ÇILGIN YARI FİNAL MÜCADELESİ

"Hollanda Türkiye karşısında gerilimi tersine çevirdi. Türkiye uzun süre 1-0 önde götürdüğü çeyrek final maçını Hollanda altı dakika içinde çevirmeyi başardı ve maçın sonunda da daha uzun süre nefes aldı. Hollanda, Türkiye karşısında uzun süre geride kaldı ve sönük bir görüntü çizdi."

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

TUTTOSPORT: SAMET AKAYDİN ŞAŞIRTTI

"Kenan Yıldız denedi, Samet Akaydın şaşırttı: Türkiye geri dönüşte yenildi, Hollanda yarı finalde. Turuncular 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Euro 2024 finalinde yer almak için İngiltere ile oynayacaklar."

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

SPORTMEDIASET: TÜRKİYE BAŞI DİK BİR ŞEKİLDE VEDA ETTİ

"Futbolun güzelliği, her şeyin birkaç dakika içinde değişebilmesidir: ilk yarıda baskın olan Türkiye, ikinci yarıda Hollanda tarafından yakalandı ve geçildi; Montella'nın takımı finalde eşitliği sağlamak için en az üç şans elde etti.

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

Yılmayan Hollanda ikinci yarıda pes etmeyerek ve oyuncularının klasına güvenerek yarı finale yükseldi ancak Türkler eğlenceli ve muhteşem bir maçta sergiledikleri cesaret ve iyi oyunun ardından başları dik bir şekilde turnuvaya veda etti."

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

MARCA: KOEMAN'IN HOLLANDASI TÜRK MUCİZESİNİ DURDURDU

"Ronald Koeman'ın Hollanda'sı karakterini, becerisini ve kalitesini kullanarak 'Türk mucizesini' durdurdu, geriden geldi ve yarı finale yükseldi. Hollanda, 14 Temmuz'da Berlin'de düzenlenecek finalde yer almak için yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak. Arda Güler'in Türkiye'sini 2-1 yenen Hollanda, Arda Güler'in sağ ayağıyla yaptığı asistle durumu 1-0 yaptı."

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

MARCA: HERKES GİDER, ANCAK İYİ OLANLAR İZ BIRAKIR

"Arda Güler Avrupa Şampiyonası'ndan ayrılıyor. Sonunda, er ya da geç, herkes ayrılır ama iyi olanlar iz bırakır. Madridli oyuncu bunu hem sol ayağıyla hem de Türkiye'nin Hollanda'ya attığı golde Samet Akaydın'a asist yaptığı sağ ayağıyla yaptı. Türkler için bir başka maç, son maç ve sansasyon yine Arda Güler'di."

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

AS: ARDA GÜLER MARADONAVARİ...

"De Vrij ve Gakpo, Koeman'ın Hollanda'sını yarı finale taşımak için Madrid'li yıldızdan neredeyse Maradonavari bir performans daha çıkardı."

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

PAIS: ARDA GÜLER'İN YAKTIĞI ATEŞ

"Hollanda, Arda Güler'in ateşlediği Türk ateşini cehennemini söndürdü. Hollanda tutkulu bir atmosferde geri dönüyor ve İngiltere ile karşılaşmaları bir başka derbi olmaya hazırlanıyor."

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

RELEVO: TÜRK GAZETECİLER BİLDİ

"Yıl boyunca İspanyol gazeteciler Türk meslektaşlarından mesajlar aldı. "Arda Güler neden oynamıyor? Ancelotti ona bir şans vermeli" diye sordular. Sonra birbiri ardına tahminlerde bulundular: "Göreceksiniz. Arda Güler Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı olacak". Neredeyse tutturdular."

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

DAILY MAIL'DEN BARIŞ ALPER, FERDİ VE ARDA GÜLER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

FERDİ KADIOĞLU: Mücevher gibi bir oyuncu. Doğduğu ülkeye karşı hem hücumda hem de savunmada fırtına gibi bir performans göstererek sol kanadı kendi sahası haline getirdi. Bu formuyla en iyi beş ligden birinde büyük bir kulübe katılacaktır.

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

BARIŞ ALPER YILMAZ: Avusturya karşısında kanatta oynadı ama burada orta sahada başladı. Van Dijk veya De Vrij'e bir an bile rahat vermedi ve kaybeden tarafta olduğu için çok şanssızdı.

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

ARDA GÜLER: Ne yetenek ama. Sağda başladı ama istediği yere sürüklendi. Açılış vuruşu için zayıf ayağıyla harika bir top çıkardı ve ikinci yarıdaki serbest vuruşuyla direğe çarptı. Bu çocuk için limit gökyüzü.

’Maradaonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler

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