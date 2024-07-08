Nicolas Anelka Ümraniyespor’daki görevinden ayrılıp eski kulübüne ateş püskürdü!

Daha önce futbolculuk döneminde ülkemizde Fenerbahçe'de forması giyen Nicolas Anelka, ocak ayında Ümraniyespor ile genel müdürlük görevi için anlaşmıştı. O dönem büyük ses getiren İstanbul ekibinin bu hamlesi ayrılıkla son buldu. CEO'luk görevinden ayrıldığını duyuran Fransız futbol efsanesi, eski kulübü hakkında sert ifadeler kullandı.
Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Anelka, kulübün "kötü" yönetildiği yorumunu yaptı. Paylaştığı hikayede; ""Kötü yönetim, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar… Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum." dedi.
Nicolas Anelka, futbolculuk döneminde Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus, Fenerbahçe takımlarında forma giydi.