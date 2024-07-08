Nicolas Anelka Ümraniyespor’daki görevinden ayrılıp eski kulübüne ateş püskürdü!

Daha önce futbolculuk döneminde ülkemizde Fenerbahçe'de forması giyen Nicolas Anelka, ocak ayında Ümraniyespor ile genel müdürlük görevi için anlaşmıştı. O dönem büyük ses getiren İstanbul ekibinin bu hamlesi ayrılıkla son buldu. CEO'luk görevinden ayrıldığını duyuran Fransız futbol efsanesi, eski kulübü hakkında sert ifadeler kullandı.