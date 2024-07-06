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Vincenzo Montella: Türk ruhunu sahaya yansıtmaya kararlıyız!

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda ile oynayacağımız çeyrek final maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı; "Türk ruhunu sahaya yansıtmaya kararlıyız" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 21:13 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 21:24
Vincenzo Montella: Türk ruhunu sahaya yansıtmaya kararlıyız!

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Hollanda ile EURO 2024'te yarı finale çıkabilmek için mücadele verecek olan A Milli Futbol Takımımız'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi konuşan Montella; "Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz. Türk ruhunu sahaya yansıtmak için kararlıyız. Taraftarımızla beraber güçlüyüz. Burada bir maç oynuyoruz. Futbol maçının dışına çıkmamamız gerekiyor. Herkes sakin olsun. Hep beraber bu maça hazırız." dedi.

Vincenzo Montella: "Biz hazırız. Herkes sakin olsun! Gönlümüz çok rahat, eksiklerimiz var. Merih, İsmail, Orkun yok ama futbolcularımız adaptasyon konusunda çok iyiler."

"Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Burada bir maç yapıyoruz, herkes sakin olsun."

"Cumhurbaşkanımız ilk günden beri bize desteğini verdi. Çok detaycı bir insan kendisi. Umarım bugün hem kendisine hem de Türk halkına güzel bir hediyeyle geliriz. Otelden çıkmadan önce son konuşmamızı yaptık takımla."

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