Vincenzo Montella: Türk ruhunu sahaya yansıtmaya kararlıyız!

Hollanda ile EURO 2024'te yarı finale çıkabilmek için mücadele verecek olan A Milli Futbol Takımımız'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi konuşan Montella; "Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz. Türk ruhunu sahaya yansıtmak için kararlıyız. Taraftarımızla beraber güçlüyüz. Burada bir maç oynuyoruz. Futbol maçının dışına çıkmamamız gerekiyor. Herkes sakin olsun. Hep beraber bu maça hazırız." dedi.