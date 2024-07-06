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Fenerbahçe hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 2. Liga ekiplerinden Admira Wacker ile karşılaştı. Sarı lacivertliler 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya'nın golünü penaltıdan Edin Dzeko attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 22:10 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 22:10
Fenerbahçe hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı

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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki BSFZ Arena'da Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe sahaya Ertuğrul Çetin- Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Oosterwolde, Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Cengiz Ünder, Zajc ve Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

A. Wacker ise Jungwirth, Horvat, Holzmann, Malicsek, Ebner, Puczka, Weberbauer, Haudum, Gashi, Young ve Alar ile sarı lacivertliler önünde mücadeleye başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Admira Wacker atağında Gashi'nin pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Puczka'nın arka direğe çevirdiği topta Young, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak takımını öne geçirdi: 1-0.

21'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, rakibinden sıyrıldıktan sonra Holzmann'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

22'nci dakikada Edin Dzeko, penaltı atışını gole çevirerek karşılaşmaya eşitliği getirdi: 1-1.

Mücadelede ilk yarı 1-1 sona erdi.

71'inci dakikada Dzeko'nun ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Emre Mor'un penaltı noktasına çevirdiği topa hareketlenen Yiğit Efe Demir'in dokunuşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

MOU TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Admira Wacker maçının ikinci yarısına tek değişiklikle başladı. Portekizli çalıştırıcı, devre arasında Miha Zajc'ı oyundan çıkartıp Ryan Kent'i sahaya sürdü. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 69'uncu dakikada Rade Krunic, Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel oyundan çıkarken Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. 77'nci dakikada ise Jayden Oosterwolde'nin yerine Emir Ortakaya, Edin Dzeko'nun yerine ise Umut Nayir oyuna girdi.

4 OYUNCU YOK

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu Admira Wacker ile oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Miguel Crespo ve Çağlar Söyüncü karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

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