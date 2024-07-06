Fenerbahçe hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı

MOU TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Admira Wacker maçının ikinci yarısına tek değişiklikle başladı. Portekizli çalıştırıcı, devre arasında Miha Zajc'ı oyundan çıkartıp Ryan Kent'i sahaya sürdü. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 69'uncu dakikada Rade Krunic, Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel oyundan çıkarken Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. 77'nci dakikada ise Jayden Oosterwolde'nin yerine Emir Ortakaya, Edin Dzeko'nun yerine ise Umut Nayir oyuna girdi.

4 OYUNCU YOK

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu Admira Wacker ile oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Miguel Crespo ve Çağlar Söyüncü karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.