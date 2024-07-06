Alman polisinden skandal! Hollanda - Türkiye maçı öncesi Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar gözaltına alındı





BERLİN POLİSİ TARAFTAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURDU

Berlin Polis Departmanı'ndan yapılan açıkalamada; "Türk taraftar yürüyüşü, devam eden siyasi mesajlar nedeniyle durduruldu. Taraftar otobüsü dışarı çıkarıldı ve taraftar yürüyüşü sonlandırıldı. Türk taraftarların maç için biletleri varsa anonslar ile birlikte bireysel olarak stadyuma gitmeleri istendi." ifadeleri kullanıldı.