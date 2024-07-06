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Alman polisinden skandal! Hollanda - Türkiye maçı öncesi Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar gözaltına alındı

Son dakika haberleri… Almanya'nın başkenti Berlin'de EURO 2024 çeyrek finalinde oynanacak Hollanda - Türkiye maçı öncesi Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar polis tarafından durduruldu. Bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 19:55 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 20:08
Alman polisinden skandal! Hollanda - Türkiye maçı öncesi Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar gözaltına alındı

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile A Milli Takımımız, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.



Türk taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında milli takıma destek verdi. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.



BERLİN POLİSİ TARAFTAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURDU

Berlin Polis Departmanı'ndan yapılan açıkalamada; "Türk taraftar yürüyüşü, devam eden siyasi mesajlar nedeniyle durduruldu. Taraftar otobüsü dışarı çıkarıldı ve taraftar yürüyüşü sonlandırıldı. Türk taraftarların maç için biletleri varsa anonslar ile birlikte bireysel olarak stadyuma gitmeleri istendi." ifadeleri kullanıldı.



Açıklama üzerine stadyuma yürüyen Türk taraftarların bireysel olarak ilerlemesi ve sadece maç bileti olanların yürüyüş yapmasına izin verildiği aktarıldı.

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