Savunmasını sağlama almaya devam eden Kanarya'da ikinci transfer Çağlar Söyüncü oldu. Atletico Madrid ile 4 senede ödemesi yapılacak 7 taksit üzerinde anlaşma sağlandı ve 8.5 milyon euro üzerinde el sıkışıldı.

Geride kalan sezonda Galatasaray'ın sadece 3 puan gerisinde kalarak ikincilikle yetinen Fenerbahçe, rakip fileleri 99 kez sarsarak en çok gol atan takım olmayı başarmıştı. Maç başına 2.60 gol ortalaması tutturmasına rağmen şampiyonluk elde edemeyen Kanarya'da İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Yerine dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho getirildi.

Bunun yanı sıra takımla kontratı sona eren Joshua King, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ayrıldı. Hücum hattında oluşan bu boşluğun ardından takviye yapma kararı alan Fenerbahçe'de birçok isim listeye eklendi.

Ayrıca Ryan Kent için de kulüp bulması istendi. Eğer talip çıkarsa kolaylık sağlanacak. Çıkmazsa farklı formüller üzerinde durulacak. Diğer yandan Miha Zajc, Rade Krunic, Miguel Crespo, Lincoln ve Joao Pedro konusunda da artık ayrılıkların yaşanması bekleniyor.