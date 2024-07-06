PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe yıldız golcü için kulübüyle el sıkıştı! Transferde bomba patlıyor... İşte ödenecek bonservis ve geleceği tarih

Yeni sezonda uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğu elde etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler gündeminde birinci sıraya aldığı golcü hamlesinde artık sona doğru geliyor. Listenin en üst sırasındaki forvet için yapılan görüşmelerde kulübüyle el sıkışıldı ve masadan kalkıldı. Ödenecek bonservis ve imzalanacak kontrat süresi de belli oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 18:28 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 18:44
Fenerbahçe yıldız golcü için kulübüyle el sıkıştı! Transferde bomba patlıyor... İşte ödenecek bonservis ve geleceği tarih

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jose Mourinho ile başladığı yeni sezon transferlerinde Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra golcü transferine geldi. Batshuayi'nin takımdan ayrılması üzerine harekete geçen sarı lacivertliler rekor bonservis bedellerinden birine imza atmak üzere. Yapılan görüşmelerde yıldız futbolcunun da kulübüyle anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da Levent ve Çağlar hamlelerinden sonra gözler golcü transferine çevrildi.

Sezona Levent Mercan'ı kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, Karagümrük ile anlaşmaya vardı ve gurbetçi futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Savunmasını sağlama almaya devam eden Kanarya'da ikinci transfer Çağlar Söyüncü oldu. Atletico Madrid ile 4 senede ödemesi yapılacak 7 taksit üzerinde anlaşma sağlandı ve 8.5 milyon euro üzerinde el sıkışıldı.

Geride kalan sezonda Galatasaray'ın sadece 3 puan gerisinde kalarak ikincilikle yetinen Fenerbahçe, rakip fileleri 99 kez sarsarak en çok gol atan takım olmayı başarmıştı. Maç başına 2.60 gol ortalaması tutturmasına rağmen şampiyonluk elde edemeyen Kanarya'da İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Yerine dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho getirildi.

Bunun yanı sıra takımla kontratı sona eren Joshua King, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ayrıldı. Hücum hattında oluşan bu boşluğun ardından takviye yapma kararı alan Fenerbahçe'de birçok isim listeye eklendi.

Ayrıca Ryan Kent için de kulüp bulması istendi. Eğer talip çıkarsa kolaylık sağlanacak. Çıkmazsa farklı formüller üzerinde durulacak. Diğer yandan Miha Zajc, Rade Krunic, Miguel Crespo, Lincoln ve Joao Pedro konusunda da artık ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 12 gol kaydedip 1 de asist yapan Michy Batshuayi'yi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıra golcü transferine geldi.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isimlerden biri artık sarı lacivertli formayı giyecek. Portekizli çalıştırıcının ilk sırada yer verdiği golcü futbolcu artık ağları Fenerbahçe taraftarları için sarsacak.

Fenerbahçe'nin yeni forveti Youssef En-Nesyri oldu. Faslı forvet için kulübü Sevilla ile anlaşma sağlandı. Daha önce kariyerinde UEFA Avrupa Ligi zaferi de bulunan deneyimli golcü, Endülüs ekibiyle 196 karşılaşmada 73 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki santrforla ise 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Ayrıca Arap yıldız için Sport Italia muhabiri Rudy Galetti, En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiğini ve Faslı golcünün gelecek hafta sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni santrforunu bulması en çok Jose Mourinho'yu memnun etti. Mou, oynatmak istediği oyun tarzına uygun oyuncular arıyordu. Dünyada ses getirecek bir hamleye imza atmak üzere olan sarı lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı ilk hedefini 12'den vurmuş gibi gözüküyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Türkiye sesleri, mehter marşı, bozkurt selamı...
Başkan Erdoğan’dan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek için gidiyor!
Ankara - Şam zirvesi arifesinde Esad’ın danışmanı Şibil’in şüpheli ölümü! ’Suikast’ iddiaları kuvvetlendi... İran bu işin neresinde?
Mehmetçikten A Milli Futbol Takımımıza destek: Milli ruh, milli güç!
Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...
Sığınmacılarla ilgili yeni dönem başlıyor: Önce uyarı sonra sınır dışı!
Haydi Türkiye! Masadaki oyunu sahada bozalım... Montella Hollanda maçı 11’ini belirledi
İran’da “Türk’ün beli eğilmez” şarkılı zafer kutlaması! Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan enstantaneler... Türk olduğum için şükrediyorum
Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak
Van’da skandal görüntüler! Ne Mutlu Türk’üm Diyene hazımsızlığı... Bengü konserini birbirine kattılar
Fransa 2. tur için sandık başına gidecek | Anketler ne diyor? Aşırı sağ salt çoğunluğu elde eder mi? Macron’dan gizli işbirliği
Dijital Telif Yasası’nda son durum ne? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Süreç olumlu ilerliyor
ABD Başkanı Biden’dan düello savunması: Trump’ın bağırması dikkatimi dağıttı | Bir de 2020 gafı
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...
İşte UEFA skandalının perde arkası! Merih Demiral’a ceza vermek için baktıkları kaynak güldürdü
SON DAKİKA