Arda Turan Türkiye-Hollanda maçı öncesi konuştu! Muhabir sordu ayak üstü cevapladı! "İnşallah turu geçeriz"

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde A Milli Takımımız, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde A Milli Takımımız, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
BERLİN SOKAKLARI KIRMIZI BEYAZ
A Millilerimizin Hollanda ile saat 22.00'de karşılaşacağı maç öncesi Berlin sokakları kırmızı beyaza büründü.
22.00'da milyonların tek yürek olacağı Türkiye-Hollanda maçı hakkında, eski milli takım kaptanı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ayak üstü muhabirin sorusunu cevapladı.
Bir mekan çıkışı görüntülenen Arda Turan'a muhabir, "EURO 2024'te çeyrek finaldeyiz. Türkiye-Hollanda maçı hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.
Arda Turan ise "İnşallah turu geçeriz." cevabı verdi.