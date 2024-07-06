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Arda Turan Türkiye-Hollanda maçı öncesi konuştu! Muhabir sordu ayak üstü cevapladı! "İnşallah turu geçeriz"

Ünlü futbolcu Arda Turan, Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak kritik maç öncesi konuştu. Türkiye-Hollanda maçı öncesi konuşan Arda Turan, kısa ve net bir cevap verdi. İşte Arda Turan'ın o cümlesi...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 19:20 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 19:20
Arda Turan Türkiye-Hollanda maçı öncesi konuştu! Muhabir sordu ayak üstü cevapladı! İnşallah turu geçeriz

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde A Milli Takımımız, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

BERLİN SOKAKLARI KIRMIZI BEYAZ
A Millilerimizin Hollanda ile saat 22.00'de karşılaşacağı maç öncesi Berlin sokakları kırmızı beyaza büründü.

22.00'da milyonların tek yürek olacağı Türkiye-Hollanda maçı hakkında, eski milli takım kaptanı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ayak üstü muhabirin sorusunu cevapladı.

Bir mekan çıkışı görüntülenen Arda Turan'a muhabir, "EURO 2024'te çeyrek finaldeyiz. Türkiye-Hollanda maçı hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Arda Turan ise "İnşallah turu geçeriz." cevabı verdi.

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