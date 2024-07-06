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İngiltere İsviçre'yi penaltılarla eleyerek EURO 2024'te yarı finale yükseldi! İşte atılan goller...

EURO 2024'te bir yarı finalist daha belli oldu. İngiltere ile İsviçre Düsseldorf'ta karşı karşıya geldi. İlk yarısında isabetli şut dahi atılamayan karşılaşmada perdeyi İsviçreliler açtı. Breel Embolo'nun 75. dakikada seken topu kale dibinde tamamlamasıyla yıldız oyuncu takımını 1-0 öne geçirdi. Sadece 5 dakika sonra bu kez Bukayo Saka ceza sahası dışından yaptığı vuruşla eşitliği getirdi. Normal süre 1-1 sona erdi ve karşılaşma uzatmaya gitti. 30 dakikalık sürede skor değişmedi ve kazananı penaltılar belirledi. Atışlar sonucu İngilizler rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve Türkiye - Hollanda eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak. İngiltere - İsviçre maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan goller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 18:52 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 22:00
İngiltere İsviçre’yi penaltılarla eleyerek EURO 2024’te yarı finale yükseldi! İşte atılan goller...

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ve Fransa son 4 takım arasına adını yazdırmıştı. Bugünün ilk maçında ise İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. İsviçre 75'te Breel Embolo ile 1-0 öne geçerken İngilizler 5 dakika sonra Bukayo Saka ile yanıt verdi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşma uzatmaya gitti ve skor değişmeyince penaltılara kalındı. Atışlar sonucunda kazanan İngilizler oldu ve finale yükseldi. İngiltere - İsviçre maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan goller...

GOLLER

Breel Embolo attı İsviçre öne geçti! İngilizler için kritik dakikalar başladı.


Bukayo Saka uzaklardan avladı! İngiltere'nin cevabı erken geldi!

İLK YARIDA SESSİZLİK HAKİM!

İki takım arasında oynanan karşılaşmanın ilk devresi İngiltere'nin hakimiyetinde geçti. İngilizler rakip kalede etkili oldu. Çoğunlukla rakip sahada konumlanmayı başardılar. İsviçre ise kaptığı toplarla hücum yapmayı tercih etti. Ancak iki takım da 45 dakikada isabetli şut atmayı başaramadı. İngiltere 5, İsviçreliler ise 2 kez kaleyi yoklamasına rağmen isabet sağlayamadı. Orta isabetinde ise yine yüzde 44'e yüzde 17 üstünlüğe sahip Gareth Southgate'in öğrencileri, gol bulamadı.

EMBOLO PERDEYİ AÇTI

Maçın ilk yarısındaki isabet sorunu ikinci yarıda kıran kırana bir mücadeleyle yer değiştirdi. İki takım da daha fazla rakip kalede gol aramaya başladı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise Breel Embolo seken topu direk dibinde tamamlayarak İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu ve ülkesinin sevinci ise 5 dakika sürdü. Bukayo Saka 80. dakikada ceza sahasının dışından yaptığı şutla birlikte İngilizlere beraberliği getirdi. 90 dakika eşitlikle sona erdi.

Penaltılarda kazanan İngiltere oldu ve yarı finale yükseldi.

RAKİP TÜRKİYE VEYA HOLLANDA

İngiltere ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf 10 Temmuz'da Türkiye - Hollanda maçının kazananı ile karşı karşıya gelerek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

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