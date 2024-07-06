Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ve Fransa son 4 takım arasına adını yazdırmıştı. Bugünün ilk maçında ise İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. İsviçre 75'te Breel Embolo ile 1-0 öne geçerken İngilizler 5 dakika sonra Bukayo Saka ile yanıt verdi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşma uzatmaya gitti ve skor değişmeyince penaltılara kalındı. Atışlar sonucunda kazanan İngilizler oldu ve finale yükseldi. İngiltere - İsviçre maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan goller...

İLK YARIDA SESSİZLİK HAKİM!

İki takım arasında oynanan karşılaşmanın ilk devresi İngiltere'nin hakimiyetinde geçti. İngilizler rakip kalede etkili oldu. Çoğunlukla rakip sahada konumlanmayı başardılar. İsviçre ise kaptığı toplarla hücum yapmayı tercih etti. Ancak iki takım da 45 dakikada isabetli şut atmayı başaramadı. İngiltere 5, İsviçreliler ise 2 kez kaleyi yoklamasına rağmen isabet sağlayamadı. Orta isabetinde ise yine yüzde 44'e yüzde 17 üstünlüğe sahip Gareth Southgate'in öğrencileri, gol bulamadı.