Milli takıma kötü haber! Samet Akaydin sakatlandı

Milli takımımız EURO 2024 'te Hollanda ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 80'inci dakikasında top kapmak için hamle yapan Samet Akaydin, Mick van de Ven'in hamlesiyle birlikte sakatlandı.

Karşılaşmada ay yıldızlılar adına fileleri de havalandıran tecrübeli futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sedye ile saha kenarına alınan deneyimli stoper yerine ise Okay Yokuşlu girdi.