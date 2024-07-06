PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Milli takıma kötü haber! Samet Akaydin sakatlandı

EURO 2024'ün çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşan milli takımımızda Samet Akaydın Micky van de Ven'in müdahalesi sonrası sakatlanarak maça devam edemedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 01:21 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 01:23
Milli takıma kötü haber! Samet Akaydin sakatlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli takımımız EURO 2024'te Hollanda ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 80'inci dakikasında top kapmak için hamle yapan Samet Akaydin, Mick van de Ven'in hamlesiyle birlikte sakatlandı.

Karşılaşmada ay yıldızlılar adına fileleri de havalandıran tecrübeli futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sedye ile saha kenarına alınan deneyimli stoper yerine ise Okay Yokuşlu girdi.

SON DAKİKA