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Galatasaray'dan Hakim Ziyech sonrası orta sahaya bir Faslı transferi daha! 9 kulüp birden peşinde

Yeni sezonun hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdüren Galatasaray, transferde de önemli adımlar atabilmek adına temaslarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılarda gündemde pek çok isim bulunurken özellikle orta saha için yıldız oyuncular kadar potansiyelli isimler de listede yer alıyor. Onlardan biri için kulübüyle temaslar başlıyor ve Hakim Ziyech de vatandaşı olan bu futbolcunun imza atması konusunda en büyük koz olabilir. Ayrıca 9 takım da kendisiyle ilgileniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 20:37 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 20:37
Galatasaray’dan Hakim Ziyech sonrası orta sahaya bir Faslı transferi daha! 9 kulüp birden peşinde

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Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonuna da çok büyük hedeflerle merhaba diyor. Sarı kırmızılı ekip kadrosuna yaptığı takviyelerin ardından yeni hamleler için de görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray geçen sezon kiraladığı Hakim Ziyech ile anlaşma sağladı ve Faslı yıldızla 1+1 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu. Deneyimli orta saha oyuncusu buna göre 2.8 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

Ayrıca takımın son 2 sezondaki temel taşlarından biri olarak ön plana çıkan ve istatistikleriyle de dikkat çeken Dries Mertens'in de kontratı uzatıldı. Belçikalı orta sahaya kazandığı ücret ödenmeye devam edilecek.

Aslan daha önce Teknik Direktör Okan Buruk'un takviye istediği bölgelerden biri olan forvette ise adeta bombayı patlattı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Beşiktaş sonrasında 2 sezondur sarı lacivertli ekibin formasını giyen Belçikalı golcü, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu ve Türkiye'nin en büyük takımına geldiğini söyledi.

Batshuayi'nin Galatasaray'dan kazanacağı ücret de belli oldu. KAP'a yapılan açıklamada;

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

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Forvet konusunu halleden Galatasaray'da sağ bek için de yoğun mesai harcanıyor. Ayrıca orta saha konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek adına önemli adımlar atmak isteyen Aslan'ın gündemine daha önce adı basına hiç yansımamış bir isim girdi.

Daha önce gündemine Sofyan Amrabat ve Scott McTominay gibi isimleri alan sarı kırmızılı ekip, Saint Etienne forması giyen Aimen Moueffek'i listesine ekledi. 23 yaşındaki futbolcu için kısa sürede görüşmeler başlayacak.

2 milyon euro değeri bulunan genç futbolcu için Fransız ekibinin en az 7-8 milyon euro istediği iddia edildi.


Geçen sezon 38 maça çıkan Aimen Moueffek, 4 gole imza atıp 1 de asist yaptı. 2 sarı kart gördü. 2120 dakika sahada kaldı. Ayrıca farklı mevkilerde de forma giyebiliyor. Oyunun iki yönünü oynamakla birlikte sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.


Fas Milli Takımı'nda U23 kategorisinde mücadele veren Aimen Moueffek, 6 kez forma giydi.

Transferinde ise Hakim Ziyech'in belirleyici rol oynaması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Ülkesinde çok sevilen sihirbaz lakaplı maestronun, genç futbolcunun imza atması konusunda devreye girebileceği dile getirildi.

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