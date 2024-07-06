Aslan daha önce Teknik Direktör Okan Buruk'un takviye istediği bölgelerden biri olan forvette ise adeta bombayı patlattı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Beşiktaş sonrasında 2 sezondur sarı lacivertli ekibin formasını giyen Belçikalı golcü, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu ve Türkiye'nin en büyük takımına geldiğini söyledi.

Batshuayi'nin Galatasaray'dan kazanacağı ücret de belli oldu. KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

800 Forvet konusunu halleden Galatasaray'da sağ bek için de yoğun mesai harcanıyor. Ayrıca orta saha konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek adına önemli adımlar atmak isteyen Aslan'ın gündemine daha önce adı basına hiç yansımamış bir isim girdi.