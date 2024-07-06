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Hollanda'nın kaptanı Virgil van Dijk'den flaş Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sözleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maç sonrası Hollanda'nın kaptanı Virgil van Dijk'in Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sözleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 01:40 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 01:40
Hollanda’nın kaptanı Virgil van Dijk’den flaş Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sözleri

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.



KAPTAN DIJK'DEN FLAŞ SÖZLER

Maç sonrası Hollanda'nın kaptanı Virgil van Dijk'in Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sözleri dikkat çekti.



Barış Alper Yılmaz'ın için "Ele avuca sığmıyor" diyen tecrübeli isim, " "Birinci yarı bile birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu."" ifadelerini kullandı.

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