Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Bu sezon Fred'i 6 numarada kullanmak istediği öğrenilen Jose Mourinho, takıma bir 8 numara transferi de yapabilir.

Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Samardzic oldu. Ancak Sırp yıldızın Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle transfer rafa kalktı.

FORVETE EN NESYRİ Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Batshuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kadrosunda golcü rotasyonunda Edin Dzeko ve Umut Nayir isimleri kaldı.

Forvete kaliteli bir isim getirmek isteyen Kanarya; daha önce Lewandowski, Benzema, Lukaku ve Morata gibi isimlerle görüşse de transferleri noktalayamadı.