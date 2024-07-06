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Jose Mourinho'dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferleriyle takımı güçlendiren Kanarya'da sıra hücum bölgesine geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği yıldız isim için girişimler hız kazandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 12:48 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 12:48
Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Topuk Yaylası'nda kampı sona eren sarı lacivertliler, Avusturya'da ikinci kamp dönemini geçiriyor.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceğini açıklayan sarı lacivertliler, planlarını lig ve Avrupa'da başarılı olmak üzerine kuruyor.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Bu doğrultuda takımın başına Jose Mourinho getirilirken, transferlerin de hocanın adına yakışır biçimde yapılması düşünülüyor.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

RAPORUNU VERDİ

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı transfer toplantısında takımların eksikleri konusunda görüş birliğine vardı.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Bu doğrultuda sarı lacivertliler stoper, 6 numara, kanat ve forvet transferi yapacak.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

SOL BEK YEDEKLENDİ

Gösterdiği performansla Avrupa'ya göz kırpan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için teklifler gelmeye devam ediyor.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Ferdi ile yola devam emeyi planlayan yönetim, gelecek tekliflere göre Oosterwolde ile yollarını ayıracak.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Sarı lacivertliler sol bek bölgesi için Levent Mercan'ı transfer ederek bu iddiaları da kuvvetlendirdi.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

ÇAĞLAR İMZALADI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, ilk hedef olarak ön plana çıkıyordu.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Milli stoper için Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız futbolcunun transferini 8 milyon euro karşılığında tamamladı.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

LİNDELÖF HEDEFTE

Stoper takviyesi için düşünülen isimlerden birisi de Victor Lindelöf. Jose Mourinho'nun Manchester United'dan öğrencisi olan tecrübeli isim için girişimler sürüyor.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Kırmızı Şeytanlar da takımda düşünülmeyen Lindelöf için, daha önce Fred ve Altay Bayındır transferlerinde iyi ilişkiler kurdukları Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacak.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

SAMARDZIC RAFA KALKTI

Geçtiğimiz sezon İsmail - Fred orta sahasıyla başarılı işlere imza atan Fenerbahçe, iki ismin de sakatlanmasının ardından bu bölgede zorluk yaşamıştı.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Bu sezon Fred'i 6 numarada kullanmak istediği öğrenilen Jose Mourinho, takıma bir 8 numara transferi de yapabilir.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Samardzic oldu. Ancak Sırp yıldızın Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle transfer rafa kalktı.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

FORVETE EN NESYRİ

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Batshuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kadrosunda golcü rotasyonunda Edin Dzeko ve Umut Nayir isimleri kaldı.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Forvete kaliteli bir isim getirmek isteyen Kanarya; daha önce Lewandowski, Benzema, Lukaku ve Morata gibi isimlerle görüşse de transferleri noktalayamadı.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

ANLAŞMA SAĞLANDI

Forvet bölgesine iki takviye birden yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Listesinde çok sayıda önemli isim olan Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun sistemine uygun bir ismi takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Hedefteki isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri konusunda Sevilla ile pazarlıklarda sona gelindi. Yönetimin Faslı forvetle de anlaşma sağladığı öğrenildi.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

KANAT TRANSFERİNDE HEDEFLER BELİRLENDİ

Takıma bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu konuda transfer hedeflerini de belirledi.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Tadic, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi oyuncuları bulunan Kanarya, yine de direkt 11'de oynayabilecek bir isim için arayışlarına devam ediyor.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

TERRIER'E ONAY ÇIKTI

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe, Fransa'da Rennes forması giyen Martin Terrier için atağa kalktı.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

KARTAL DA ÇOK İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal, Ligue 1 ekibinde oynayan 27 yaşındaki futbolcuyu çok beğenmiş ve bunu sportif direktör Mario Branco ile de paylaşmıştı.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Fenerbahçe'ye İsmail Kartal döneminde transfer olma imkanı bulamayan hücum oyuncusuna böylece Mourinho ile birlikte çalışma fırsatı doğabilir.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Branco'nun Terrier'i Portekizli hocaya sunduğu ve Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

Martin Terrier, sol kanat dışında, santrfor ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.

Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak

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