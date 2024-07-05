Giovanni van Bronckhorst: Türkiye Avusturya’ya daha fazla gol atabilirdi

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Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'ın bu sezon teknik direktörlük görevine getirdiği Giovanni van Bronckhorst, EURO 2024'te Türkiye'nin Avusturya zaferini ve Hollanda eşleşmesini değerlendirdi. Ayrıca turnuva ilgili de açıklamalarda bulundu.

İki ekibin de şampiyonada iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Van Bronckhorst, "Hollanda ve Türkiye, turnuvada iyi maçlar çıkardı. Hollanda güzel bir oyunla Romanya'yı geçerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye de iyi bir performans ortaya koyarak çeyrek finale çıktı. İki takım için de güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.