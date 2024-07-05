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Giovanni van Bronckhorst: Türkiye Avusturya'ya daha fazla gol atabilirdi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Türkiye'nin Avusturya'yı elediği karşılaşmayı ve Hollanda ile oynadığı maçı değerlendirdi. Hollandalı antrenör; "Türkiye, geçişlerde fırsatları değerlendirebilse daha fazla gol atabilirdi" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 19:19 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 19:19
Giovanni van Bronckhorst: Türkiye Avusturya’ya daha fazla gol atabilirdi

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Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'ın bu sezon teknik direktörlük görevine getirdiği Giovanni van Bronckhorst, EURO 2024'te Türkiye'nin Avusturya zaferini ve Hollanda eşleşmesini değerlendirdi. Ayrıca turnuva ilgili de açıklamalarda bulundu.

İki ekibin de şampiyonada iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Van Bronckhorst, "Hollanda ve Türkiye, turnuvada iyi maçlar çıkardı. Hollanda güzel bir oyunla Romanya'yı geçerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye de iyi bir performans ortaya koyarak çeyrek finale çıktı. İki takım için de güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı son 16 turu maçının son anında yaptığı kurtarışla dikkati çeken kaleci Mert Günok hakkında da görüşlerini paylaşan Hollandalı teknik adam, "Mert Günok çok iyi bir kurtarış yaptı. Bu, takıma büyük bir öz güven verdi. Mert'in adına çok mutlu oldum. Çok iyi bir performans gösterdi." diye konuştu.

EURO 2024'ü de değerlendiren Giovanni van Bronckhorst, "Birçok takım aynı sistemde oynuyor. İspanya, Almanya ve Hollanda gibi takımlar oyunu kontrol etmek istiyor. Türkiye de bunu yapmaya çalışan bir takım. Türkiye, geçişlerde fırsatları değerlendirebilse daha fazla gol atabilirdi. Şampiyonada takımlar açık oynamaya çalışıyor. İzleyenler için iyi bir turnuva olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

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