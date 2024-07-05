Holladalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim’e değerlendirdi: Türkler tur atlar!

TÜRKİYE'NİN AVANTAJI VAR Omroep West'te görev yapan Jim van der Deijl ise Türkiye'nin Hollanda karşısında mutlak favori olmamasının getireceği rahatlıkla birlikte bunu avantaja çevirebileceğini düşünüyor. van der Deijl; "Avrupa Şampiyonası öncesine bakarsak Türkiye'ye yönelik sportif beklentim yüksek değildi ancak taraftarların takımı ateşlediğini görebiliyorsunuz. Turnuvada da bunu açıkça görmek mümkün. Oyuncuların tutkusundan, mücadelesinden ve iradesinden keyif alıyorum. Hollanda bunu sıklıkla kaçırıyor. Hollanda'nın final ve bu tür organizasyonlarda çok tecrübeli futbolcuları var. Genç oyuncular da gelişime açık ve giderek deneyim kazanıyorlar. Türkiye belki bu maçın favorisi değil ancak Avusturya karşısında erken gol bulabilirlerse senaryo yine çok farklı olabilir. Hollanda'ya kıyasla çok fazla kaybedecek şeyleri yok" diye konuştu.

ŞEHİR KIRMIZIYA BOYANIYOR Türkiye'nin maçlarında Lahey'in kırmızıya döndüğünü de ifade eden van der Deijl; "Burada yaşayan binlerce Türk var. Çok sayıda arkadaşa sahibim. Türk kültürünü yakından tanıyorum ve insanlarla konuşmak, bir şeyler paylaşmak çok iyi geliyor. Maçları zaman zaman birlikte seyrediyoruz. Burada sokaklar galibiyetlerden sonra adeta kırmızıya boyanıyor. Cumartesi akşamı da öyle olacaktır ancak bunun yaşanmasını Hollanda'nın turu geçmesi için bu seferlik istemiyorum" dedi.

KOEMAN'IN TERCİHLERİNDE HATALAR VAR 1988'de futbolcu olduğu dönemde Avrupa şampiyonluğu yaşayan Ronald Koeman'ın bu kez teknik direktörlük görevinde aynı başarı için ter döktüğü Hollanda ile ilgili olarak van der Deijl, başarılı antrenörün seçimlerinde hatalar yaptığını dile getirdi. Hollandalı muhabir; "Şahsen De Vrij yerinde De Ligt'itercih ederdim. Malen son maçta iyi performans gösterse de Frimpong gibi sezona damga vuran bir isim var elinizde. Orta sahada ise Gravenberch bana göre Veerman'a göre ağır basıyor. Forvet konusunda da Memphis yerine Brobbey ile başlarım. O bir canavar. Bazen gol kaçırıyor ancak çok iyi bir oyuncu. Ancak ben ne kadar eleştirsem de Türkiye'yi 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

BASKI OLUMSUZLUK GETİREBİLİR Türkiye'nin genç bir kadroya sahip olduğunu ancak bunun zaman olumsuzluk yaratabileceğini de düşünen Rijnmond TV muhabiri Dennis Kranenburg ise; "Hollanda uluslar arası alanda deneyimi bulunan ve ekolü ile her zaman tehlike yaratabilecek bir takım. Türkiye ise en genç takımlardan biri. Her ne kadar tutkuyla oynasalar ve heyecanlarıyla ön plana çıksalar da bu durum maçın bazı bölümlerinde baskıyı da beraberinde getirebilir. Sonuca yansıyabilecek bir hareket veya farklı bir rekaksiyon. Her şey mümkün olabilir. Olumsuzluktan bahsedebiliriz. Ancak Türkiye'nin gençleri çok formda. Özellikle Arda Güler." dedi.

PRES YAPMALIYIZ Hollanda'nın Türkiye'ye karşı en önemli silahının önde press yapmak olduğunu ifade eden Kranenburg maçla ilgili şunları söyledi; "İlk andan itibaren rakibe baskı yapmalıyız. Bence anahtar bu. Çünkü bu durum skoru da beraberinde getirecek ve öne geçtiğimiz anda avantajı da yakalayacağımızı düşünüyorum. Koeman Avusturya maçından çok şey öğrenmiş gibi görünüyor. Romanya karşısında rakibi adeta sildi süpürdü. Rumenler karşılık vermeye çalışsa da başarılı olamadılar. Türklere karşı da iyi bir hazırlık içinde olduğunu düşünüyorum. Futbolculuğundan sonra elinde teknik direktör olarak da kupa kaldırma şansı var. Bu da tarihi bir konu. Ben 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.