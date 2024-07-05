Holladalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim’e değerlendirdi: Türkler tur atlar!

TÜRKİYE TURU GEÇER
Türkiye'nin iyi bir turnuva geçirdiğini ve Portekiz'e yenilmenin sıra dışı bir şey olmadığını dile getiren van Eersel, Arda Güler ile ilgili olarak da övgü dolu ifadeler kullanarak maç tahmininde Bizim Çocuklar'ın turu geçeceğini düşündüğünü söyledi. Hollandalı muhabir; "Arda Güler, Türk futbolunun yükselen yıldızlarından biri. Kendisini bu turnuvanın en iyi oyuncularından biri olarak göstermesi umut verici. Ancak geleceği, bunu yalnızca yazın yapılacak büyük bir turnuvada değil, kulüplerindeki yapısal temelde göstermesine bağlı. Turnuvanın en güzel gollerinden birini attı. Türkiye, Hollanda'ya hasar verebilecek bir yapıya sahip. Takımın genç isimlerden oluşması zaman zaman dezavantaj gibi gözükebilir ancak çok kaliteli futbolcular var. Romanya karşısındaki Hollanda ise herkesi umutlandırdı ancak ayakların yere basması lazım. Aksi takdirde beklenmedik bir sonuç çıkabilir. Maçın 1-1 biteceğini ve penaltılarla Türkiye'nin tur atlayacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
HAYAL KIRIKLIĞI YARATIR
Hollanda'nın en önemli medya kuruluşlarından Voetbal International'de görev yapan Tim van Duijn ise Türkiye'ye elenmelerinin kendilerinde hayal kırıklığı yaratacağından bahsetti. van Duijn; "Sonuçlar açısından iyi bir turnuva geçirdiğimizi söylemek mümkün. Ancak Hollanda sahip olduğu oyuncular, ekol ve tarih nedeniyle her zaman daha fazlası için mücadele etmeli. Türkiye'ye elenirsek milyonlar için hayal kırıklığı yaratacaktır. Futbol beklentilerin çok altında. Hollanda halkının ihtiyacını karşılamak çok zor ancak Avusturya mücadelesi en düşük seviyelerden biriydi. Fransa ve Romanya karşısında iyi sınavlar verildi fakat her rakibe karşı aynı seviyede mücadele etmeliyiz" dedi.
EN BÜYÜK GÜÇ TUTKU
EURO 2024'te Türkiye'yi de değerlendiren Hollandalı gazeteci; "Türkiye bazen iyi performans gösteriyor, bazen değil. Ancak başka hiçbir takıma benzemeyen bir tutku ve duygu getiriyorlar ve bence bu onların en büyük güçlerinden biri. Türkiye'de daha önce Arda Turan, Burak Yılmaz ve Volkan Demirel gibi çok şey yaşamış büyük yıldızlar vardı. Şimdiki takım genç ancak tutkuları hiçbir şeye benzemiyor. Hollandalılar bu konuda sıkıntı yaşayacak" sözleriyle milli takımımızı övdü.
REAL'E GİTMESİNDEN MEMNUN DEĞİLLER
Adı bir dönem Ajax ile de anılan Arda Güler'in Real Madrid'e gidişi hakkında da konuşan van Duijn; "Onu çok yakından izledim. Bir süre önce Ajax'a gelmesi gerekiyordu ama Real Madrid'i seçti. Ajax'ta bundan pek memnun değildiler. Önümüzdeki 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük yıldızı olacağını düşünüyorum." İfadelerini kullandı.
REKABET ÇOK İYİ
van Duijn, Hollanda'da yaşayan Türkler ile Hollandalılar arasında yaşanan rekabetin çok keyifli olduğundan bahsederek şunları söyledi; "Türkiye maçlarında Den Haag, Rotterdam, Amsterdam gibi şehirler gerçekten yanmaya başlıyor. İki ülke arasında tutku ve belli bir rekabet var ama kötü anlamda değil. Polis Türkleri kontrol altında tutmakta zorlanacaktır. Gerçekten çılgınlar. Ama onlara kötü bir haberim var. 3-2 biz kazanacağız"