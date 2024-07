Holladalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim’e değerlendirdi: Türkler tur atlar!

BASKI OLUMSUZLUK GETİREBİLİR

Türkiye'nin genç bir kadroya sahip olduğunu ancak bunun zaman olumsuzluk yaratabileceğini de düşünen Rijnmond TV muhabiri Dennis Kranenburg ise; "Hollanda uluslar arası alanda deneyimi bulunan ve ekolü ile her zaman tehlike yaratabilecek bir takım. Türkiye ise en genç takımlardan biri. Her ne kadar tutkuyla oynasalar ve heyecanlarıyla ön plana çıksalar da bu durum maçın bazı bölümlerinde baskıyı da beraberinde getirebilir. Sonuca yansıyabilecek bir hareket veya farklı bir rekaksiyon. Her şey mümkün olabilir. Olumsuzluktan bahsedebiliriz. Ancak Türkiye'nin gençleri çok formda. Özellikle Arda Güler." dedi.