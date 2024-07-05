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Holladalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim'e değerlendirdi: Türkler tur atlar!

A Milli Futbol Takımımız Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) yarın akşam Hollanda ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak zorlu maçtan tur bileti alarak son 4 takım arasına kalmak isteyen ay yıldızlılarda Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek kart cezaları ile yaptığı hareket sonrasında UEFA tarafından açılan soruşturma ve verilen skandal kararla birlikte 2 maçtan ihraç edilen Merih Demiral forma giyemeyecek. Kritik randevu öncesinde Hollanda’nın spor medyasındaki önemli isimler Takvim’e açıklamalarda bulunarak tarihi randevuyu değerlendirdi. Dennis van Eersel ise Türkiye’nin turu geçeceğini düşündüğünü söyledi. İşte detaylar…

Burak Zihni Burak Zihni takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 17:17 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 17:25
Holladalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim’e değerlendirdi: Türkler tur atlar!

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EURO 2024'te Gürcistan, Portekiz ve Çekya'nın bulunduğu F grubunda topladığı 6 puan sonrasında son 16 turuna kalan Bizim Çocuklar, Avusturya karşısında ilk dakikada Merih'in köşe vuruşunda oluşan karambolde attığı golle 1-0 öne geçmişti. Milliler uzun süre önde götürdüğü zorlu sınavda yıldız stoperin yine kornerden gelen topu ağlarla buluşturmasıyla farkı ikiye çıkarmıştı. Avusturya her ne kadar 67'de farkı bire indirse de kalan dakikalarda rakibine fırsat vermeyen ay yıldızlılar, Mert'in de mucizevi kurtarışı ile adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Sırada ise Hollanda var. Yarın akşam Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak karşılaşma öncesi Takvim, spor muhabirlerinin mücadele ile ilgili görüşlerini aldı.

İKİ ÜLKENİN HEYECANI VAR

RTV Rijnmond'dan Dennis van Eersel, hem Hollanda'nın hem de Türkiye'nin son 8 takım arasına kalması nedeniyle ülkede çok daha fazla heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Eersel; "Burada yaşayan Türkler de Hollandalılar da durumdan çok memnun. Birçok kişi İki ülke için de kazandığı zaman kendileri kazanmış gibi düşünüyor. Bu da birçok güzelliği birlikte getiriyor. Her şey uyum içinde. Yarın akşam oynanacak maçın sonucu da bu olumlu tablonun devam etmesini sağlar" dedi.

AVUSTURYA MAÇI ÇOK KÖTÜYDÜ

Eersel organizasyon boyunca Hollanda'nın durumundan genel olarak memnun olduğunu ifade ederek Avusturya karşısında çok kötü bir oyun ortaya koyduklarını ancak gruptan çıkmanın ve çeyrek finale yükselmenin çok güzel olduğunu söyledi. Ayrıca Ronald Koeman'ın sistemi hakkında ise özellikle sıkça eleştirilen Memphis Depay hakkında; "Memphis iyi bir forvet. Weghorst'a karşı neden ilk 11'de olduğunu anlayabiliyorum. Brobbey henüz genç ve deneyim konusunda buralara erişemedi. Weghorst tam bir pivot forvet pozisyonunda. Polonya karşısında yaptığı gibi hem skoru hem de rakibi açabilecek kalitede. Ancak Koeman Memphis'i tercih ediyor." diye konuştu.

TÜRKİYE TURU GEÇER

Türkiye'nin iyi bir turnuva geçirdiğini ve Portekiz'e yenilmenin sıra dışı bir şey olmadığını dile getiren van Eersel, Arda Güler ile ilgili olarak da övgü dolu ifadeler kullanarak maç tahmininde Bizim Çocuklar'ın turu geçeceğini düşündüğünü söyledi. Hollandalı muhabir; "Arda Güler, Türk futbolunun yükselen yıldızlarından biri. Kendisini bu turnuvanın en iyi oyuncularından biri olarak göstermesi umut verici. Ancak geleceği, bunu yalnızca yazın yapılacak büyük bir turnuvada değil, kulüplerindeki yapısal temelde göstermesine bağlı. Turnuvanın en güzel gollerinden birini attı. Türkiye, Hollanda'ya hasar verebilecek bir yapıya sahip. Takımın genç isimlerden oluşması zaman zaman dezavantaj gibi gözükebilir ancak çok kaliteli futbolcular var. Romanya karşısındaki Hollanda ise herkesi umutlandırdı ancak ayakların yere basması lazım. Aksi takdirde beklenmedik bir sonuç çıkabilir. Maçın 1-1 biteceğini ve penaltılarla Türkiye'nin tur atlayacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATIR

Hollanda'nın en önemli medya kuruluşlarından Voetbal International'de görev yapan Tim van Duijn ise Türkiye'ye elenmelerinin kendilerinde hayal kırıklığı yaratacağından bahsetti. van Duijn; "Sonuçlar açısından iyi bir turnuva geçirdiğimizi söylemek mümkün. Ancak Hollanda sahip olduğu oyuncular, ekol ve tarih nedeniyle her zaman daha fazlası için mücadele etmeli. Türkiye'ye elenirsek milyonlar için hayal kırıklığı yaratacaktır. Futbol beklentilerin çok altında. Hollanda halkının ihtiyacını karşılamak çok zor ancak Avusturya mücadelesi en düşük seviyelerden biriydi. Fransa ve Romanya karşısında iyi sınavlar verildi fakat her rakibe karşı aynı seviyede mücadele etmeliyiz" dedi.

EN BÜYÜK GÜÇ TUTKU

EURO 2024'te Türkiye'yi de değerlendiren Hollandalı gazeteci; "Türkiye bazen iyi performans gösteriyor, bazen değil. Ancak başka hiçbir takıma benzemeyen bir tutku ve duygu getiriyorlar ve bence bu onların en büyük güçlerinden biri. Türkiye'de daha önce Arda Turan, Burak Yılmaz ve Volkan Demirel gibi çok şey yaşamış büyük yıldızlar vardı. Şimdiki takım genç ancak tutkuları hiçbir şeye benzemiyor. Hollandalılar bu konuda sıkıntı yaşayacak" sözleriyle milli takımımızı övdü.

REAL'E GİTMESİNDEN MEMNUN DEĞİLLER

Adı bir dönem Ajax ile de anılan Arda Güler'in Real Madrid'e gidişi hakkında da konuşan van Duijn; "Onu çok yakından izledim. Bir süre önce Ajax'a gelmesi gerekiyordu ama Real Madrid'i seçti. Ajax'ta bundan pek memnun değildiler. Önümüzdeki 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük yıldızı olacağını düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

REKABET ÇOK İYİ

van Duijn, Hollanda'da yaşayan Türkler ile Hollandalılar arasında yaşanan rekabetin çok keyifli olduğundan bahsederek şunları söyledi; "Türkiye maçlarında Den Haag, Rotterdam, Amsterdam gibi şehirler gerçekten yanmaya başlıyor. İki ülke arasında tutku ve belli bir rekabet var ama kötü anlamda değil. Polis Türkleri kontrol altında tutmakta zorlanacaktır. Gerçekten çılgınlar. Ama onlara kötü bir haberim var. 3-2 biz kazanacağız"

TÜRKİYE'NİN AVANTAJI VAR

Omroep West'te görev yapan Jim van der Deijl ise Türkiye'nin Hollanda karşısında mutlak favori olmamasının getireceği rahatlıkla birlikte bunu avantaja çevirebileceğini düşünüyor. van der Deijl; "Avrupa Şampiyonası öncesine bakarsak Türkiye'ye yönelik sportif beklentim yüksek değildi ancak taraftarların takımı ateşlediğini görebiliyorsunuz. Turnuvada da bunu açıkça görmek mümkün. Oyuncuların tutkusundan, mücadelesinden ve iradesinden keyif alıyorum. Hollanda bunu sıklıkla kaçırıyor. Hollanda'nın final ve bu tür organizasyonlarda çok tecrübeli futbolcuları var. Genç oyuncular da gelişime açık ve giderek deneyim kazanıyorlar. Türkiye belki bu maçın favorisi değil ancak Avusturya karşısında erken gol bulabilirlerse senaryo yine çok farklı olabilir. Hollanda'ya kıyasla çok fazla kaybedecek şeyleri yok" diye konuştu.

ŞEHİR KIRMIZIYA BOYANIYOR

Türkiye'nin maçlarında Lahey'in kırmızıya döndüğünü de ifade eden van der Deijl; "Burada yaşayan binlerce Türk var. Çok sayıda arkadaşa sahibim. Türk kültürünü yakından tanıyorum ve insanlarla konuşmak, bir şeyler paylaşmak çok iyi geliyor. Maçları zaman zaman birlikte seyrediyoruz. Burada sokaklar galibiyetlerden sonra adeta kırmızıya boyanıyor. Cumartesi akşamı da öyle olacaktır ancak bunun yaşanmasını Hollanda'nın turu geçmesi için bu seferlik istemiyorum" dedi.

KOEMAN'IN TERCİHLERİNDE HATALAR VAR

1988'de futbolcu olduğu dönemde Avrupa şampiyonluğu yaşayan Ronald Koeman'ın bu kez teknik direktörlük görevinde aynı başarı için ter döktüğü Hollanda ile ilgili olarak van der Deijl, başarılı antrenörün seçimlerinde hatalar yaptığını dile getirdi. Hollandalı muhabir; "Şahsen De Vrij yerinde De Ligt'itercih ederdim. Malen son maçta iyi performans gösterse de Frimpong gibi sezona damga vuran bir isim var elinizde. Orta sahada ise Gravenberch bana göre Veerman'a göre ağır basıyor. Forvet konusunda da Memphis yerine Brobbey ile başlarım. O bir canavar. Bazen gol kaçırıyor ancak çok iyi bir oyuncu. Ancak ben ne kadar eleştirsem de Türkiye'yi 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

BASKI OLUMSUZLUK GETİREBİLİR

Türkiye'nin genç bir kadroya sahip olduğunu ancak bunun zaman olumsuzluk yaratabileceğini de düşünen Rijnmond TV muhabiri Dennis Kranenburg ise; "Hollanda uluslar arası alanda deneyimi bulunan ve ekolü ile her zaman tehlike yaratabilecek bir takım. Türkiye ise en genç takımlardan biri. Her ne kadar tutkuyla oynasalar ve heyecanlarıyla ön plana çıksalar da bu durum maçın bazı bölümlerinde baskıyı da beraberinde getirebilir. Sonuca yansıyabilecek bir hareket veya farklı bir rekaksiyon. Her şey mümkün olabilir. Olumsuzluktan bahsedebiliriz. Ancak Türkiye'nin gençleri çok formda. Özellikle Arda Güler." dedi.

PRES YAPMALIYIZ

Hollanda'nın Türkiye'ye karşı en önemli silahının önde press yapmak olduğunu ifade eden Kranenburg maçla ilgili şunları söyledi; "İlk andan itibaren rakibe baskı yapmalıyız. Bence anahtar bu. Çünkü bu durum skoru da beraberinde getirecek ve öne geçtiğimiz anda avantajı da yakalayacağımızı düşünüyorum. Koeman Avusturya maçından çok şey öğrenmiş gibi görünüyor. Romanya karşısında rakibi adeta sildi süpürdü. Rumenler karşılık vermeye çalışsa da başarılı olamadılar. Türklere karşı da iyi bir hazırlık içinde olduğunu düşünüyorum. Futbolculuğundan sonra elinde teknik direktör olarak da kupa kaldırma şansı var. Bu da tarihi bir konu. Ben 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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