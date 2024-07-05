Galatasaray Zaniolo transferini resmen açıkladı! İşte satın alma opsiyonu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosundaki şişkinliği azaltmak için girişimlere başlayan sarı kırmızılılarda, Ndombele ve Serge Aurier'den sonra Nicolo Zaniolo da takımdan ayrıldı.

Aslan, geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İtalyan yıldızı bu kez Atalanta'ya kiraladı.