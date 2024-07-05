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Galatasaray Zaniolo transferini resmen açıkladı! İşte satın alma opsiyonu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosundaki şişkinliği azaltmak için girişimlere başlayan sarı kırmızılılarda, Ndombele ve Serge Aurier'den sonra Nicolo Zaniolo da takımdan ayrıldı. Aslan, geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İtalyan yıldızı bu kez Atalanta'ya kiraladı. İşte satın alma opsiyonu...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 15:05 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 15:12
Galatasaray Zaniolo transferini resmen açıkladı! İşte satın alma opsiyonu

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosundaki şişkinliği azaltmak için girişimlere başlayan sarı kırmızılılarda, Ndombele ve Serge Aurier'den sonra Nicolo Zaniolo da takımdan ayrıldı.

Aslan, geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İtalyan yıldızı bu kez Atalanta'ya kiraladı.


Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

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