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Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ferdi Kadıoğlu, milli forma altında EURO 2024'te gösterdiği performansla da devlerin iştahını kabarttı. Yıldız sol bek için Avrupa devinin rekor bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 15:26 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 15:26
Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

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2024/25 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Fenerbahçe şu ana kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerine resmiyet kazandırdı.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Sarı-lacivertliler, Levent Mercan ile 4 yıllık; Çağlar Söyüncü ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Fenerbahçe'de geçirdiği sezon ile Avrupa'nın devlerini peşine takan Ferdi için Borussia Dortmund'un inadı sürüyor.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Alman ekibi, milli futbolcunun EURO 2024 performansını da gördükten sonra sarı-lacivertlilere yaptığı ilk teklifi güncelleme kararı aldı.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Sabah'ta yer alan habere göre Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı 20 milyon Euro'luk teklifin üzerine çıkmayı planlıyor.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Alman ekibi, yeni teklifin Fenerbahçe tarafından kabul edilmesi durumunda ise Ferdi Kadıoğlu'nu ikna etmeye çalışacak.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Transferin 22.5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservisle gerçekleşmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'den transfer edilen en pahalı yerli futbolcu olacak.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

24 yaşındaki futbolcuya Arsenal ve Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 21 milyon Euro.

Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

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