Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

2024/25 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
2024/25 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Fenerbahçe şu ana kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerine resmiyet kazandırdı.
Sarı-lacivertliler, Levent Mercan ile 4 yıllık; Çağlar Söyüncü ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Fenerbahçe'de geçirdiği sezon ile Avrupa'nın devlerini peşine takan Ferdi için Borussia Dortmund'un inadı sürüyor.
Alman ekibi, milli futbolcunun EURO 2024 performansını da gördükten sonra sarı-lacivertlilere yaptığı ilk teklifi güncelleme kararı aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı 20 milyon Euro'luk teklifin üzerine çıkmayı planlıyor.
Alman ekibi, yeni teklifin Fenerbahçe tarafından kabul edilmesi durumunda ise Ferdi Kadıoğlu'nu ikna etmeye çalışacak.
Transferin 22.5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservisle gerçekleşmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'den transfer edilen en pahalı yerli futbolcu olacak.
24 yaşındaki futbolcuya Arsenal ve Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.
Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.
Milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 21 milyon Euro.