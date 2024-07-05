Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Sabah'ta yer alan habere göre Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı 20 milyon Euro'luk teklifin üzerine çıkmayı planlıyor.

Alman ekibi, yeni teklifin Fenerbahçe tarafından kabul edilmesi durumunda ise Ferdi Kadıoğlu'nu ikna etmeye çalışacak.

Transferin 22.5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservisle gerçekleşmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'den transfer edilen en pahalı yerli futbolcu olacak.

24 yaşındaki futbolcuya Arsenal ve Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.