Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ BEKLENTİSİ Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

SÜRPRİZ GOLCÜ HAMLESİ Takıma en az 2 golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Cenk Tosun için Kanarya'nın devreye girdiği öğrenildi.

EURO 2024 SONRASI GÖRÜŞME Fenerbahçe, EURO 2024 sonunda Beşiktaş ile kontrat yenilemeyen Cenk Tosun'la da görüşme yapacak.