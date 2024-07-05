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Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe'ye! Batshuayi vol. 2

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Transferde birçok ismi gündemine alan Kanarya'dan bomba bir hamle gelmek üzere. Buna göre sarı lacivertliler Beşiktaş'ın yıldız ismi için girişimlere başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 16:20 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 16:20
Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sezonu Topuk Yaylası kampıyla açan sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçını da burada oynadı.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul ile karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Goller Miha Zajc ve Edin Dzeko'dan gelirken, Jose Mourinho'da Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galip ayrılmış oldu.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Topuk Yaylası kampının sona ermesinin ardından İstanbul'a dönen sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları için bu kez Avusturya'nın yolunu tuttu.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, bir yandan da takıma yapılacak takviyeler konusunda girişimlerine devam ediyor.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

HIZLI GİRİŞ YAPTI

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'nin ayrılma ihtimaline karşı aksiyon alan Kanarya, bu hamleyle sol bekini yedeklemiş oldu.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

ÇAĞLAR TAKIMDA KALDI

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü, bonservisiyle sarı lacivertlilere transfer oldu.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Milli futbolcu için Kanarya, Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

RYAN KENT VE LUAN PERES İLK SIRADA

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

ZAJC TOPUN AĞZINDA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

SÜRPRİZ GOLCÜ HAMLESİ

Takıma en az 2 golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Cenk Tosun için Kanarya'nın devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

EURO 2024 SONRASI GÖRÜŞME

Fenerbahçe, EURO 2024 sonunda Beşiktaş ile kontrat yenilemeyen Cenk Tosun'la da görüşme yapacak.

Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2

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