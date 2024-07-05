PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

120 dakika yetmedi penaltılarla bitti! Fransa EURO 2024'te Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi

EURO 2024'te ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Almanya'yı 2-1 yenen İspanya'nın ardından Fransa ile Portekiz karşılaştı. Fransa penaltılarda Portejiz'i mağlup etti. İlk devresi tutuk ikinci devresi ise zaman zaman tempolu bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada uzatmalarda da dahil olmak üzere birçok gol fırsatı değerlendirilemedi. Özellikle gözler Ronaldo ve Mbappe'deydi ancak iki yıldız da gününde değildi. İşte Portekiz - Fransa maçının kritik anları ve önemli pozisyonları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 21:54 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 01:03
120 dakika yetmedi penaltılarla bitti! Fransa EURO 2024’te Portekiz’i eleyerek yarı finale yükseldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli takımımızın da yer aldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalist İspanya olmuştu. Olmo ve Merino'nun attığı gollerle rakibini eleyen Matadorlar'a karşı Panzerler'in Wirtz'in ayağından yakaladığı sayı yeterli olmamıştı. İspanyolların rakibini belirleyecek maç ise Portekiz ile Fransa arasında oynandı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten mücadelede Fransızlar penaltılarla yarı finalist olmayı başardı. İşte Portekiz - Fransa maçının kritik anları ve önemli pozisyonları...

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

Fransa: Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Camavinga, Tchouameni, Kante, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe.

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

Cristiano Ronaldo ve Pepe'nin maç sonrası duygusal anları

Portekiz penaltılarda yıkıldı! Fransa yarı finalde!

Sağ kanattan gelen topa müsait pozisyonda vuran Ronaldo topu üstten dışarı attı!

41 yaşındaki Pepe'nin performansı

İkili oyun sonrası Kolo Muani gole çok yaklaştı ama ağları bulamadı

Cancelo'nun harika ara pasında Fernandes iyi vurdu, Maignan çıkardı! Maç tempo kazandı...

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

20' Hernandez'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta Diogo Costa topu çeldi.

22' Mbappe soldan girdiği ceza sahasında topu arkadaşlarına çıkarmak istedi ancak yine başarılı kaleci hamlesiyle rakibe izin vermedi.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

61' Bruno Fernandes ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutu çekti, kaleci Maignan sağına yatarak topu çeldi.

63' Leao'nun sol kanattan içeri çevirdiği topa Vitinha gelişine vurdu, Maignan'ın çeldiği topu Ronaldo topukla tamamlamak istedi ancak Maignan bir kez daha meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66' Kolo Muani ceza sahasında Diogo Costa ile karşı karşıya kaldı. Şutunu da çekti ancak Ruben Dias muhteşem bir müdahale ile gole engel oldu.

70' Fransa yine gole yaklaştı. Camavinga Portekiz defansından seken topla birlikte Diogo Costa ile bire bir kaldı ancak sağ ayakla yaptığı vuruşta isabet sağlayamadı.

90' Maç uzatmaya gitti.

91' Uzatma dakikaları başladı

93' Francisco Conceição harika bir çalımla ceza sahasına inip çizgide Ronaldo'ya pasını çıkardı ama süper yıldızın vuruşunda top üstten auta gitti.

120' Kazananı penaltılar belirleyecek.

FRANSA DEFANSİF BAŞLADI DAHA NET POZİSYON BULDU

Karşılaşmanın ilk etabında turnuva boyunca sergilediği performansı devam ettiren Fransa, rakibi Portekiz karşısında da nispeten defansif bir kurgu ile çıktı. Portekiz'in daha atak görünmesine rağmen Horozlar net pozisyonlar bulmayı başardı. Ancak Diogo Costa üstüne düşeni yaparak rakibe izin vermedi.

MBAPPE'NİN ŞANSSIZLIĞI

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, bu maça da maske ile çıktı. Real Madrid'in yeni transferi, yüzüne top gelmesi sonrasında yerde kaldı. Bir süre sonra sağlık ekipleri oyun alanına girerek tedavisini gerçekleştirdi. Ardından Mbappe tekrardan karşılaşmadaki yerini alarak formasını terletmeye devam etti.

FRASNSA İLE İSPANYA KARŞILAŞACAK

Portekiz ile Fransa arasında oynanan çeyrek final maçından zaferle ayrılan Fransızlar, Alamanya'yı 1-0 yenen İspanya'yla 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika haberleri... Suriye’deki bayrak provakatörü yakalandı
Başkan Erdoğan’dan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar! Esad’la görüşme ne zaman? Davet masada
Soykırımcı İsrail’in kan donduran işkencesine maruz kalan zihinsel engelli Gazzeli Rami Ebu Mustafa şehit oldu
UEFA’dan skandal karar: Merih Demiral’a iki maç ceza! Siyasilerden ve spor dünyasından peş peşe tepki | Bahçeli’den sahaya çıkmayalım resti
EURO 2024’te ilk yarı finalist İspanyollar! İspanya Almanya’yı 2-1 yenerek son 4 takım arasına kaldı! İşte atılan goller...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e çok özel açıklamalar: 200 bin konut teslim edilecek
Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı!10 sanık tahliye edildi
İran’da cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi! Hamaney’den çağrı! Kim önde?
Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2
Hollandalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim’e değerlendirdi: Türkler tur atlar!
Mahir Çoğaç’ı vuran tetikçiden itiraf geldi: Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler | Bayğaralar çetesi işin neresinde?
Merih Demiral’a 2 maç men cezası veren UEFA’nın çifte standardı! CAS cezayı iptal eder mi? TFF’den flaş açıklama
Kilit kapanıyor! Komandolar Irak’ın kuzeyine böyle indi...
Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Başkan Erdoğan’dan ikiyüzlülüğe sert tepki! Merih Demiral yalnız değil
SON DAKİKA