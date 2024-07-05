Milli takımımızın da yer aldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalist İspanya olmuştu. Olmo ve Merino'nun attığı gollerle rakibini eleyen Matadorlar'a karşı Panzerler'in Wirtz'in ayağından yakaladığı sayı yeterli olmamıştı. İspanyolların rakibini belirleyecek maç ise Portekiz ile Fransa arasında oynandı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten mücadelede Fransızlar penaltılarla yarı finalist olmayı başardı. İşte Portekiz - Fransa maçının kritik anları ve önemli pozisyonları...

🇫🇷 Fransa etkili geldi! Kolo Muani, Kounde ile harika bir ikili oyun oynadı ama Costa'yı geçemedi. ⛔ pic.twitter.com/T6KGfZKuz0

İkili oyun sonrası Kolo Muani gole çok yaklaştı ama ağları bulamadı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

20' Hernandez'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta Diogo Costa topu çeldi.

22' Mbappe soldan girdiği ceza sahasında topu arkadaşlarına çıkarmak istedi ancak yine başarılı kaleci hamlesiyle rakibe izin vermedi.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

61' Bruno Fernandes ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutu çekti, kaleci Maignan sağına yatarak topu çeldi.

63' Leao'nun sol kanattan içeri çevirdiği topa Vitinha gelişine vurdu, Maignan'ın çeldiği topu Ronaldo topukla tamamlamak istedi ancak Maignan bir kez daha meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66' Kolo Muani ceza sahasında Diogo Costa ile karşı karşıya kaldı. Şutunu da çekti ancak Ruben Dias muhteşem bir müdahale ile gole engel oldu.

70' Fransa yine gole yaklaştı. Camavinga Portekiz defansından seken topla birlikte Diogo Costa ile bire bir kaldı ancak sağ ayakla yaptığı vuruşta isabet sağlayamadı.

90' Maç uzatmaya gitti.

91' Uzatma dakikaları başladı

93' Francisco Conceição harika bir çalımla ceza sahasına inip çizgide Ronaldo'ya pasını çıkardı ama süper yıldızın vuruşunda top üstten auta gitti.

120' Kazananı penaltılar belirleyecek.