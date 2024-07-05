1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Trendyol Süper Lig'de son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe, ligi 2. sırada bitirdi.
Trendyol Süper Lig'de son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe, ligi 2. sırada bitirdi.
Sarı-lacivertliler şampiyonluk hasretini dindiremezken, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.
İsmail Kartal'ın yerine ise dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho getirildi.
Mourinho ile 2 yıllığına anlaşan F.Bahçe, deneyimli hocaya senelik 10.5 milyon Euro net maaş vereceğini açıkladı.
Kanarya, transfer döneminin başlamasıyla birlikte ilk imzayı Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'a attırdı.
23 yaşındaki sol bekle 2028 yılına kadar sözleşme imzalanırken, sarı-lacivertliler böylelikle Ferdi Kadıoğlu ayrılık ihtimaline hazırlandı.
Devre arası kiralanan Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le görüşen yönetim, 28 yaşındaki yıldızı 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Milli yıldızla 2027'ye kadar sözleşme imzalanarak Djiku ve Becao ile birlikte savunma hattı güvenceye alındı.
Geçtiğimiz sezon birbirinden önemli isimlere imza attıran sarı-lacivertliler, bu transfer döneminde de yıldızlarla kadrosunu güçlendirmek ve adından söz ettirmek istiyor.
Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; gelecek planlamasında yer almayan isimlerle yollar ayrılacak.
MOU'DAN TAKIMA NEŞTER!
61 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek sene takımda düşünmediği isimlerin listesini yönetime iletti.
EN AZ 6 YOLCU
Bu kapsamda sarı-lacivertliler Krunic, Ryan Kent, Miha Zajc, Omar Fayed, Luan Peres ve Joao Pedro gibi oyunculara takım bulmasını iletti.
HÜCUMDA 3 OYUNCU BİRDEN GİTTİ
F.Bahçe'de sözleşmeleri biten Joshua King, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile yola devam edilmedi ve bu bölgede büyük bir açık oluştu.
Bu mevkide Edin Dzeko'ya alternatif oluşturabilecek futbolculara yönelen Kanarya'nın düşündüğü 2 yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar...
İLK SIRADA EN-NESYRI!
F.Bahçe bir süredir Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri ile görüşmelerini sürdürüyor.
Yönetim, bu transfer konusunda ısrarını sürdürürken; Portekiz basını 20 milyon Euro civarında transferin gerçekleştiğini iddia etti.
27 yaşındaki golcünün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon 41 maça çıkan Faslı santrfor, 20 gol - 3 asist yaptı ve 3 bin 243 dakika sahada kaldı.
TANIDIK İSİM EL KAABI!
Hücum hattına en az 2 takviye yapmak isteyen F.Bahçe'de listenin 2. sırasında ise Ayoub El Kaabi yer aldı.
Hatayspor'da 2 yıl forma giyen Faslı golcü, geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla adeta şov yaptı.
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Yunan ekibinde, 31 yaşındaki santrfor attığı 11 golle krallıkta zirveye oturmuştu.
Yunan temsilcisiyle sözleşmesi sona eren deneyimli forvet için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.
Geçen sene 50 maça çıkan El Kaabi 33 gol - 3 asist yaptı ve 3 bin 454 dakika sahada kaldı.