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1 alana 1 bedava: Fenerbahçe'den bir bomba daha! En Nesyri'nin yanında o da geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferleriyle döneme hızlı bir giriş yaparken, gözler golcü takviyesine çevrildi. Sevilla ile En Nesyri'nin transferi konusunda görüşmeler sürerken bir bomba hamle daha geldi. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 10:21 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 10:21
1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

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Trendyol Süper Lig'de son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe, ligi 2. sırada bitirdi.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Sarı-lacivertliler şampiyonluk hasretini dindiremezken, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

İsmail Kartal'ın yerine ise dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho getirildi.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Mourinho ile 2 yıllığına anlaşan F.Bahçe, deneyimli hocaya senelik 10.5 milyon Euro net maaş vereceğini açıkladı.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Kanarya, transfer döneminin başlamasıyla birlikte ilk imzayı Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'a attırdı.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

23 yaşındaki sol bekle 2028 yılına kadar sözleşme imzalanırken, sarı-lacivertliler böylelikle Ferdi Kadıoğlu ayrılık ihtimaline hazırlandı.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Devre arası kiralanan Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le görüşen yönetim, 28 yaşındaki yıldızı 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Milli yıldızla 2027'ye kadar sözleşme imzalanarak Djiku ve Becao ile birlikte savunma hattı güvenceye alındı.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Geçtiğimiz sezon birbirinden önemli isimlere imza attıran sarı-lacivertliler, bu transfer döneminde de yıldızlarla kadrosunu güçlendirmek ve adından söz ettirmek istiyor.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; gelecek planlamasında yer almayan isimlerle yollar ayrılacak.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

MOU'DAN TAKIMA NEŞTER!

61 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek sene takımda düşünmediği isimlerin listesini yönetime iletti.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

EN AZ 6 YOLCU

Bu kapsamda sarı-lacivertliler Krunic, Ryan Kent, Miha Zajc, Omar Fayed, Luan Peres ve Joao Pedro gibi oyunculara takım bulmasını iletti.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

HÜCUMDA 3 OYUNCU BİRDEN GİTTİ

F.Bahçe'de sözleşmeleri biten Joshua King, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile yola devam edilmedi ve bu bölgede büyük bir açık oluştu.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Bu mevkide Edin Dzeko'ya alternatif oluşturabilecek futbolculara yönelen Kanarya'nın düşündüğü 2 yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar...

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

İLK SIRADA EN-NESYRI!

F.Bahçe bir süredir Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri ile görüşmelerini sürdürüyor.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Yönetim, bu transfer konusunda ısrarını sürdürürken; Portekiz basını 20 milyon Euro civarında transferin gerçekleştiğini iddia etti.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

27 yaşındaki golcünün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Geçtiğimiz sezon 41 maça çıkan Faslı santrfor, 20 gol - 3 asist yaptı ve 3 bin 243 dakika sahada kaldı.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

TANIDIK İSİM EL KAABI!

Hücum hattına en az 2 takviye yapmak isteyen F.Bahçe'de listenin 2. sırasında ise Ayoub El Kaabi yer aldı.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Hatayspor'da 2 yıl forma giyen Faslı golcü, geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla adeta şov yaptı.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Yunan ekibinde, 31 yaşındaki santrfor attığı 11 golle krallıkta zirveye oturmuştu.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Yunan temsilcisiyle sözleşmesi sona eren deneyimli forvet için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

Geçen sene 50 maça çıkan El Kaabi 33 gol - 3 asist yaptı ve 3 bin 454 dakika sahada kaldı.

1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor

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1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor
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