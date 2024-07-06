Kartal ilk maçında tat vermedi! Beşiktaş Ümraniyespor ile berabere kaldı

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel izledi.