Michy Batshuayi: Allah’ın yardımıyla bu formayı giyeceğim! Kader bizi bir araya getirdi

2026-2027 sezonu sonuna kadar Galatasaray ile sözleşme imzalayan Batshuayi, "Çok mutluyum. Galatasaray, büyük bir kulüp. Çok sık şampiyonluk yaşayan bir takım ve bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray, birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah'ın yardımıyla bu formayı giyeceğim. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.