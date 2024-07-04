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Michy Batshuayi: Allah'ın yardımıyla bu formayı giyeceğim! Kader bizi bir araya getirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzaladı. Belçikalı forvet birkaç senedri istendiğini ancak bu sezon anlaşma sağlandığını dile getirerek; "Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah'ın yardımıyla bu formayı giyeceğim." dedi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 20:01 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 20:01
Michy Batshuayi: Allah’ın yardımıyla bu formayı giyeceğim! Kader bizi bir araya getirdi

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Süper Lig'e Beşiktaş ile adım atan ve ardından 2 sezon da Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi'nin yeni adresi Galatasaray oldu. Sarı krımızlı ekiple sözleşme imzalayan yıldız forvet açıklamalarda bulundu.

2026-2027 sezonu sonuna kadar Galatasaray ile sözleşme imzalayan Batshuayi, "Çok mutluyum. Galatasaray, büyük bir kulüp. Çok sık şampiyonluk yaşayan bir takım ve bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray, birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah'ın yardımıyla bu formayı giyeceğim. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımda 44 numaralı formayı giyecek 30 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşılık çok çalışarak iyi sonuçlar almaya devam edeceğim. Yapmam gerekenleri yerine getireceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacağım için mutluyum. Bu statta oynamak muhteşem bir deneyim olacak. İnanılmaz bir taraftara sahibiz. Bu, bana daha çok çalışarak gol atma isteği veriyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a transfer olarak 3 büyük takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu ünvanına sahip olacak Michy Batshuayi, "Süper Lig her geçen gün daha iyi bir hale geliyor. Üç büyük takımda da oynamış olacağım. Bu, çok büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

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